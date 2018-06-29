Bilgi Sızıntılarının Ardı Arkası Kesilmiyor

ABD’de büyük çapta bir veri sızıntısı olduğu haberi duyuldu. Kişisel bilgilere dayanan; telefon numarası, ev adresi, e-posta adresi, hatta kaç çocuklu bir aile olduğu bilgisi bile bilgisayar korsanlarının elinde olabilir. Wired dergisinin bildirdiğine göre Florida merkezli pazarlama ve veri toplama merkezi Exactis, halka açık bir sunucuda yaklaşık 340 milyon bireysel kayıt içeren bir veritabanı açıkladı.

Güvenlik araştırmacısı Viny Troia’nın raporunda, yaklaşık 2 terebaytlık verinin açığa çıktığı ve bu verinin, yüz milyonlarca yetişkin ve işletme hakkında kişisel bilgi barındırdığı yazıyordu. Troia, Wired’a verdiği röportajda neredeyse her ABD vatandaşını kapsayan bir veri tabanı olduğunun altını çizdi. İddia edilen sızıntının kişisel bilgileri içerdiği fakat vatandaşlık numarası ve kredi kartı numaralarını içermediği söyleniyor.

Kaç kişinin etkilendiği bilinmese de 340 milyon kayıt içeren veritabanında 230 milyon yetişkin, 110 milyon işletme bulunmakta. Teyit edilmemekle birlikte kayıtların 400’ü aşan; kişinin sigara içip içmediği, dininin ne olduğu, evcil hayvanı olup olmadığı gibi detay bilgileri barındırdığı söyleniyor. Kart numaraları veya sosyal güvenlik numaralarının sızdırılmamış olması insanları güvende kılmıyor, dolandırıcılar sadece elde ettikleri detay bilgilerle bile fazlasıyla şey yapabilir.

Kişisel bilgilerin paylaşımındaki büyük ihmaller son zamanlarda medyada oldukça yer bulmuş durumda. 2017 yılında Equifax’ın ihmali 145,5 milyon insanın verilerinin açığa çıkmasına yol açmıştı. Her türlü bilginin ifşa olduğu bu olayda, sadece Ekim ayında Yahoo hesaplarına 3 milyon saldırı yapıldığı biliniyor. Umalım da böyle bir data paylaşımından nasibimizi almayalım.