Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü 131 Milyar TL'lik Hacme Ulaştı

Bilişim Sanayicileri Derneğinin (TÜBİSAD) yaptığı araştırmaya göre ülkemizdeki bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü yükselişe geçti. 2018 yılında sektör ihracatı 4,9 milyar lira oldu.

"Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri" dahilinde yapılan araştırmarlara göre bilişim sektörü hızla büyümeye devam ediyor. Yapay zekanın ve insansız hava araçlarının yoğunlukta olduğu bu dönemde bilişim pazarı geçmiş yıla oranla yüzde 15 büyüyerek 131,7 milyar TL'lik hacme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamalarda yerli ve milli teknolojilerin gelişmesinde, özel sektör ve kamunun gücüne vurgu yaptı. Bakan Yardımcısı Sayan şu ifadeleri kullandı:

"Biz geleceği tasarlamak zorundayız. Bilgi teknolojilerinin altın çağını yaşadığı günümüzde, kalkınmış ve refah içinde ülke istiyorsak büyük pastadan daha büyük bir dilim almamız gerekiyor."

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca ise bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki büyümenin ekonomiye doğrudan etkisinin olduğu ifade etti. Karaca, ekonomideki gelişmeyi yüksek teknolojili ürünlerin sağlayacağını aktardı.

Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan biri olan bilgi teknolojileri yüzde 15'lik büyüme ile 44,7 milyar liraya, iletişim teknolojileri yüzde 14'lük büyüme ile 86,9 milyar lira seviyesine geldi.