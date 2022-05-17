Bilgilerinizi Riske Atacak Yeni Zararlı Uygulamalar Keşfedildi

Cep telefonunuzu kullanırken verilerinizin güvenliği ve gizliliği konusunda sürekli endişe duyan biriyseniz Google'ın zararlı uygulamaları takip ettiği politikadan haberiniz var demektir. Bir süredir düzenli olarak mağazadaki uygulamaların sahip olduğu izinleri ve uygulamaların amaçlarını araştıran ve düzenli olarak mağazasından kaldıran Google, yeni ve çok daha tehlikeli bazı uygulamalar keşfettiğini açıkladı.

"Facestealer" olarak bilinen bir tür casus yazılımı, yüz binlerce Android cihaza bulaşmış durumda ve 200'den fazla yeni uygulamanın kötü niyetli yazılımlar içerdiği belirtiliyor. Bunun da ötesinde bir siber güvenlik yazılımı şirketi, insanların kripto paralarını ve diğer çeşitli hassas bilgileri herhangi bir kullanıcı izni olmadan gizlice çalmaya çalışan (oldukça şeffaf bir şekilde) "40'tan fazla sahte kripto para madenciliği uygulamasını" yakaladı.

Bu zararlı uygulamalar mağazalardan kaldırılsalar bile telefonunuzda yüklü olduğu sürece yetkilerini kaybetmiyorlar. Bu nedenle aşağıdaki uygulamalardan herhangi biri telefonlarınızda yüklüyse derhâl silin.

Zararlı Yazılım Barındırdığı Keşfedilen Uygulamalar

Daily Fitness OL

Enjoy Photo Editor

Panorama Camera

Photo Gaming Puzzle

Swarm Photo

Business Meta Manager

Cryptomining Farm Your own Coin

İyi haber şu ki bu kötü amaçlı yazılım taşıyan uygulamaların yedisi ve bu raporda kamuya doğrudan açıklanmayan diğerleri, Google tarafından gerçek niyetleri ve veri çalma yetkileri fark edilir edilmez Play Store'dan kaldırıldı. Kötü haber ise bu uygulamaları yükleyen tüm Android kullanıcıları için bariz sorunlar var. Telefonunuzda bulabileceğiniz yukarıdaki listedeki tüm uygulamaları silmenin yanı sıra, bu uygulamaları kullanırken cihazınızda depolamış olabileceğiniz diğer popüler uygulamalar ve hizmetler için Facebook, Instagram vb. platformlardaki şifrelerinizi ve diğer oturum açma kimlik bilgilerini değiştirmeniz oldukça önemli.