Bilgisayar Biliminin Nobel'i Yapay Zeka Çalışmalarına Gitti

Bilgisayar bilimleri konusunda yapılan çalışmalara verilen A.M. Turing Ödülü, bu sene yapay zeka çalışmalarının öncülerinden Kanadalı Yoshua Bengio, İngiliz Geoffrey Hinton ve Fransız Yann LeCun arasında paylaştırıldı. Böylece bilgisayarın Nobel’i, yapay zeka çalışmalarına gitmiş oldu.

Uzun yıllardır ödülü veren New York merkezli Bilgisayar Makineleri Derneği (ACM), yaptığı açıklama ile ödüle layık görülen Bengio, Hinton ve LeCun’un yapay sinir ağları ve derin öğrenme kavramlarını bilgisayar bilimine uyarlayan çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada, Bengio, Hinton ve LeCun'un birlikte ve ayrı ayrı yaptığı çalışmaların günümüzde bilgisayar görüşünden ses tanımaya, doğal dil işlemeden robot bilimine kadar çok sayıda yapay zeka kullanan teknolojiye öncülük ettiği kaydedildi.

Yapay nöral ağlar olarak adlandırılan sistemi kullanarak, bilgisayarların verileri algılamasını sağlayan ve böylece insan zekasını taklit edebilen yazılımların ortaya çıkmasını sağlayan çalışmaların 1980’li yıllarda başladığı hatırlatılırken, 2000'lerin başında Bengio, Hinton ve LeCun'un da aralarında olduğu bir grup bilgisayar bilimcinin bu yaklaşımı sürdürmekteki ısrarı sayesinde yapay zekanın bugün sürücüsüz araçlardan, hastalıkların teşhisine çok sayıda teknolojiye yol gösteren hakim paradigma haline geldiği vurgulandı.

1 milyon dolarlık ödülü kazanmaya hak kazanan üç isim, hala aktif olarak çalışmaya devam ediyorlar. Halen Kanada'nın Montreal Üniversitesinde bilgisayar bilimi dersleri veren Bengio, Quebec eyaletindeki Yapay Zeka Enstitüsünün direktörlüğü görevini yürütüyor. Google'da Başkan Yardımcısı ve Başmühendis olarak görev yapan Hinton ise aynı zamanda Toronto Üniversitesi'nde ders veriyor. LeCun ise Facebook'taki Başkan Yardımcılığı ve Başmühendislik görevlerinin yanı sıra New York Üniversitesinde dersler veriyor.