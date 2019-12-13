Bilgisayar Klavyeniz Tuvaletinizden 400 Kat Daha Kirli!

Günümüzün çoğunu bilgisayar başında geçirdiğimiz halde bilgisayarımızın temizliğini evin diğer yerlerinden daha az umursayabiliyoruz. Ancak yapılan araştırmalara göre bilgisayar klavyesi, klozet kapağına kıyasla çok daha fazla bakteri barındırıyor.

Bir klozet kapağında ortalama olarak 1 santimetrelik alanda 50 bakteri bulunurken bilgisayar klavyelerinde bu sayı çok daha yüksek. Hatta klavyelerin klozet kapaklarından 400 kat daha kirli olduğu düşünülüyor. Bu durum da sağlık açısından tehlike oluşturuyor.

Arada bir klavyenizi temizliyor olsanız da günde 1 kere temizlemedikçe klavyeniz pek de temiz sayılmaz. ABD merkezli bir sağlık kuruluşu NCHR’den doktor ve hemşirelerin önerdiğine göre günde 1 kez klavye temizliği yapmak, klavyedeki bakterilerle mücadele etmek için gerekiyor. Yapılmadığı takdirde klavyedeki bakteri popülasyonu artıyor.

Klavyenizi temizlemek için öncelikle bilgisayarınızı kapatmanız gerekiyor. Ancak harici klavye kullanıyorsanız bilgisayar ile bağlantısını kesmeniz yeterli. Sonrasında yumuşak bir fırçayla klavyenin ayrıntılı olarak temizlenmesi gerekiyor. Klavyenizi fırça ile temizledikten sonra ise mikrofiber bir bez yardımıyla tuşları ve klavyenin kenarlarını silmelisiniz.

Bilgisayar klavyeleri ile birlikte gün içinde en çok temas ettiğimiz bir diğer eşya ise akıllı telefonlar oluyor. İngiltere’de bulunan Surrey Üniversitesi’nden Mikrobiyoloji öğrencilerinin yaptığı bir araştırmaya göre cep telefonlarında tuvaletlere göre 18 kat daha fazla bakteri bulunuyor. Bu nedenle de özellikle yediğimiz ve içtiğimiz şeylere bu bakterilerin bulaşmaması için cep telefonlarını da düzenli olarak temizlememiz gerekiyor.