Bilgisayar Korsanları Evinizin Kontrolünü Ele Geçirebilir

Bilgisayar korsanları ile ilgili son dönemlerde çok büyük tedirginlikler yaşanıyor. Bilgisayar korsanlarının daha çok banka hesaplarını çaldığını söylense bile, yaşanan son olaylar korsanların çok daha sınırsız davranabileceğini gösteriyor. İşte haberimizin detayları.

Google’ın Nest sistemi'ni kullanan bir aile son dönemlerde çok ilginç durumlarla karşı karşıya kaldı. Evlerinde yüksek sesle aniden müzik çalmaya başlayan ve termostatın 90 dereceye çıktığını gören aile, durumdan şüphelenmeye başladı. Elbette birçok kişi gibi onlar da hackerların kendileri ile uğraşacağına hiçbir ihtimal vermedi.

Bilgisayar korsanları sıradan insanları da hedef alıyor

İki taraflı doğrulama sistemi gibi çeşitli güvenlik önlemlerine sahip olan bu tür akıllı evler, ne yazık ki sanıldığı kadar güvenli değil. Tüm bunlara ek olarak çeşitli veri tabanı kontrolleri de sıklıkla gerçekleştiriliyor. Ancak bilgisayar korsanları için bu pek önemli bir engel değil gibi görünüyor.

Evli çiftin yaşadıkları sadece bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda güvenlik kameralarının da bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini fark ettiler. Hatta bir keresinde aile bireyleri, hackerların evdeki kamerayı kendilerine çevirdiğini ve onlarla konuştuğunu söyledi.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre, herhangi bir güvenlik zafiyeti bulunmuyor. Şirket bu ailenin bilgilerinin tamamen saklandığını ve kesinlikle hiç kimseyle paylaşılmadığını ifade etti. Ancak buna rağmen aile kendilerini hiçbir şekilde güvende hissetmiyor. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde, daha fazla hacker bu tür faaliyetlerde bulunacak. Peki sizce bilgisayar korsanlarına karşı yeterince korunabiliyor muyuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.