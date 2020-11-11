Bilgisayar Korsanları Yazılanları Omuz Hareketlerinden Öğrenebiliyor!

Yeni tip koronavirüs salgını, Zoom ve benzeri video konferans uygulamalarının kullanım oranında önemli bir artışın meydana gelmesindeki en önemli faktörlerden biri oldu. Siz de bu zorlu süreçte toplantılarınızı gerçekleştirmek için bu tür uygulamalara başvuruyorsanız dikkatli olmanızda fayda var çünkü bilgisayar korsanları, internet kullanıcısının hangi tuşlara bastığını sadece omuz hareketlerini inceleyerek tespit etmenin bir yolunu bulmuş olabilir.

Bilgisayar Korsanları, Yazılanları Omuz Hareketlerinden Okuyabiliyor

Oklahoma ve Texas Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, hackerların insanların klavye tuşlarını kullanarak neler yazdığını tespit etmenin yeni bir yolunu keşfettiğini ortaya çıkardı. Bilgisayar korsanları artık iletişim kurmak için sık sık başvurulan Zoom gibi uygulamalardaki yazışmaları veya şifre gibi kullanıcının önemli bilgilerini yalnızca omuz hareketlerini takip ederek tespit edebiliyor.

Toplantılarda eğer görüntülü olarak konuşmanız gerekiyorsa ve bu sırada klavyenizi kullanarak bir şeyler yazmanız gerekiyorsa toplantıya erişimi olan birisi neler yazdığınızı o toplantıda olmasa bile görebilir. Bilgisayarınıza hiçbir şekilde kötü amaçlı yazılım yerleştirilmemiş olsa bile omzunuzu tam olarak görebilen bir hacker bunu kolaylıkla yapabiliyor. Bu araştırma, hackerların internet kullanıcılarının şifrelerini çok daha kolay bir şekilde bulabileceğini gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre bilgilerinizi ele geçirmek veya ne yazdığınızı tespit etmek isteyen bir kötü niyetli kullanıcı video konferansta klavye tuşlarına basarken omuzlarınızın hareketlerini dikkate alıyor. Siz yazı yazarken omzunuzun hareketlerindeki değişiklik ise hangi tuşa bastığınızın açığa çıkmasına neden oluyor. Görüntülü bir toplantıdaysanız ve hesabınızın şifresini giriyorsanız sizi gören birisi şifrenizin ne olduğunu omuz hareketlerini inceleyerek öğrenebiliyor.

Tehlike Altında Olan Sadece Zoom Kullanıcıları Değil!

Araştırmacılar, bu durumdan etkilenen görüntülü konuşma uygulamasının sadece Zoom olmadığını, dünya genelinde kullanılan hemen her popüler görüntülü konuşma uygulamasının bu durumdan etkilenebileceğini belirtiyor. Araştırmaya başlamalarının asıl nedeninin COVID-19 olmadığını belirten araştırma ekibi, araştırmanın bir yılı aşkın bir süredir devam ettiğini ancak corona virüs dolayısıyla bu tür saldırıların şimdilerde daha çok sık görülebileceğini söyledi.

Araştırmacılar, önceki araştırmaların verilerinden omuz hareketlerinden bir kelime listesi oluşturan program geliştirdi. Böyle bir program geliştirmek için büyük bir olasılıkla yapay zekâ teknolojisinden yararlanıldı. Bu durum her ne kadar geliştiriciler açısından endişe verici olsa da insanların sosyal medya hesaplarını ele geçirmek veya finansal bilgilerini toplamak gibi zarar verici eylemlerde bulunmak isteyen hackerlar açısından büyük bir fırsat olabilir.

Araştırma ekibinin araştırma sırasında yaşadığı sorunlardan bazıları şunlar oldu:

• Doğruluğun %75 civarında olduğu kaydedildi.

• Kısa kollu tişört olan kişilerin ne yazdığı daha kolay bir şekilde öğrenilirken uzun kollu tişörtü olan kişilerin omzu görünmediği için tespit işlemi biraz daha güç bir hal alabiliyor.

• Kullanıcı eğer omuzlarını kapatan bir uzun saça sahipse ne yazdığının öğrenilmesi biraz güç bir hal alabiliyor.

• Hızlı yazanların ne yazdığı daha zor tespit ediliyor.