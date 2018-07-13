  1. Tamindir
  2. haber
  3. Güvenlik
  4. Bilgisayar Korsanları Şili'de 10 Milyon Dolarlık Fonu Ele Geçirdi

Bilgisayar Korsanları Şili'de 10 Milyon Dolarlık Fonu Ele Geçirdi

Şili 10 Milyon Dolar
YORUM YAZ

Güney Amerika’nın en büyük ülkelerinden Şili’de geçtiğimiz günlerde büyük bir bilgisayar korsanlığı yaşandı. Şili Bankası’na sızmayı başaran hackerların 10 milyon dolar değerindeki fonu ele geçirdikleri açıklandı.

Şili Siber Saldırı

Ürettiği güvenlik yazılımlarıyla tanınan ESET, Şili'de yaşanan devasa soyguna dair detayları merak edenlerle paylaştı. Şirket, bilgisayar korsanlarının ilk olarak banka yazılımlarının içine Malware Swapq isimli, banka sistemlerinin çalışmasını düzenleyen zararlı uygulamaları yerleştirdiklerini söyledi. Yapılan ilk işlemden sonra korsanların uluslararası para aktarım sistemi SWIFT ile düzmece işlemler yapmaya başladıklarını belirten ESET,  korsanların yazılımını ele geçirdikleri bankada paraları Hong Kong’daki bir başka banka hesabına aktardıklarını ifade etti.

Yaşanan hırsızlığın fark edilmesinden sonra harekete geçen Şilili yetkililer, soygunun yaşandığı bankaya, müşterilerinin hesaplarını korumak için ülke çapındaki 9 bin bilgisayarın bağlantısını kesmesini söylendi. Şili Bankası resmi açıklamanın sonunda, güvenlik protokollerinin uygulanmasının ardından daha fazla veri ve fon kaybının önlendiğini doğruladı.

Yaşanan saldırıdan sonra harekete geçen Şili Maliye Bakanlığı başta olmak üzere birçok Şili kurumu, ilerleyen zamanlarda benzer olayların yaşanmasını engellemek adına çeşitli protokoller oluşturma kararı aldılar. İlk aşamada uluslararası şirketlerden yardım alarak, güvenlik sistemlerini geliştirmek istediklerini belirten yetkililer, çeşitli standartlara göre çalışmak istediklerini dile getirdiler.

01:35 ESET Smart Security Böyle Savaşır
YAZILIM ESET Smart Security Böyle Savaşır
ESET, WannaCry Kontrol Aracı Yayınladı GÜVENLİK ESET, WannaCry Kontrol Aracı Yayınladı
ESET NOD32 Antivirus 6 Çıktı! YAZILIM ESET NOD32 Antivirus 6 Çıktı!

Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Güvenlik
ETİKETLER: hacker şili

YORUMLAR