Bilgisayar Oyunları ile Psikolojik Hastalıkların Üstesinden Gelinebilir

Bilgisayar oyunlarının psikolojik hastalıklar ile ilgili belirtilerle baş etmekte kullanılabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Bilgisayar oyunları oynamak, pek çok kişi için rahatlatıcı bir aktivite olsa da buna farklı bir bakış açısı getiren İngiliz oyun geliştirme şirketi Ninja Theory’nin yaratıcı yönetmeni Tameem Antoniades ve Cambridge Üniversitesi’nde psikiyatrist olan Paul Fetcher’e göre oyunlar, psikolojik hastalıkların belirtileri ile başa çıkmakta kullanılabilir.

Daha önce Hellblade: Senua’s Sacrifice oyununda birlikte çalışan ikili, bu oyunda Kelt savaşçı Senua’nın anksiyete, depresyon, halüsinasyon ve delüzyonlarla yüzleşmesini konu alıyordu. Ancak şimdilerde Fletcher ve Antoniades bu tarz hastalıkları tespit etmek ve iyileşme sağlamak için bir oyun üzerinde çalışıyorlar.

Antoniades, Fletcher ile birlikte çalıştığı The Insight Project isimli proje ile ilgili “Oyun kolu kullanmak yerine psikolojinizi kullanıyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. Üzerinde çalışılan oyunlardan biri yelkencilik oyunu ve bu oyunu kalp atışlarınız ile yönetiyorsunuz. Kalp atışlarınız hızlandıkça deniz daha fırtınalı bir hale geliyor ve bu yüzden de ilerlemeniz yavaşlıyor. Bu oyundaki amaç, kişilere kalp atışlarını nasıl yavaşlatabileceklerini öğretmek.

Tabii The Insight Project'te amaç sadece oyuncunun kalp atışları ile oyunu yönetmeleri değil. Oyuncunun gösterdiği biyometrik sinyaller ile kişinin nasıl hissettiği ve hatta nasıl iyileştirilebileceği üzerinde çalışılıyor. Bu konuda Antoniades'in açıklaması ise şu şekilde oldu:

“Ruhsal durumlarının nasıl olduğunu bilirsek sorunların üstesinden gelmeleri için zorluklar yaratabiliriz. Bu zorlukların üstesinden gelerek kendi biyometrik sinyallerini nasıl kontrol edebileceklerini etkin bir şekilde öğrenebilirler."