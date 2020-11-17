Uzmandan Uyarı: Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı Şiddete Neden Oluyor

Bilgisayar oyunu bağımlılığı şiddete neden olur mu? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, çocukların bilgisayar oyunları bağımlılığının şiddet ve cinayetleri beraberinde getirdiğini belirterek oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı Nedir?

Bilgisayar oyunlarından kaynaklı şiddet olaylarına sık sık rastlandığını belirten Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, Ankara’da meydana gelen çekiçli cinayet olayının bu konudaki sıkıntıları ortaya çıkardığını söyledi. Dijital ve çevrim içi oyunlar hakkında bir düzenlemenin olmadığını ifade eden Prof. Dr. Türk, bir düzenleme ile hem yaş aralığı hem de içerik kontrolünün yapılması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Türk, "Şiddet unsuru içeren bilgisayar oyunları, çocukları etkileme potansiyeline sahiptir. Çocuklar önce gözlemler, sonra model oluşturur, modellere göre hareket etmek ister. Arkasından da bu modeller çerçevesinde harekete geçerek, gerçekleştirirler” dedi.

Prof. Dr. Sezai Türk, “Dijital oyunlarda en çok tehdit olarak gördüğümüz şeylerden bir tanesi 'sempatik şiddet'tir. Sempatik şiddetin ne olduğunu çocuklar bilmedikleri için, şiddetin sadece bilgisayar oyunlarında gördükleri gibi öldürmek veya vurmak ile sonuçlanıp, sonrasında hayatına tekrar devam edeceği düşüncesi hakim. Bu tür vakaların, ilgililer gerekli düzenlemeyi yapmazlarsa devam edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Türk, "Dijital oyunlar, saldırganlığı pekiştirecek özelliğe sahiptir. Her yaptığınız öldürme ya da şiddet olayında size ödül vererek, sizi bir şekilde kutlar. Bu devam ettiğinde bütün araştırmaların söylediği şey; savaş oyunları ile saldırganlığın doğru anlamda bir ilişkisi söz konusu. Çocuklar durumun ciddiyetinin farkında değiller yaş itibariyle. Karşısındaki insanı öldürmenin karşılığında ne olacağının ya da yaptığı suçun ne kadar büyük olduğunun farkında bile değiller" ifadelerini kullandı.

Ailelerin çocuklarındaki bilgisayar oyunu bağımlılığını nasıl anlayacakları ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Türk, "Anlamak zor değil. Çocuklarda bizim gördüğümüz fiziksel, duygusal ve sosyal davranışlardan çocuğun dijital oyunlara bağımlılığı ile ilgili birçok emareyi görmekteyiz. Bunların başında fiziksel anlamda çocuklarınızda eğer kilo kaybı söz konusu ise, eğer sürekli olarak ağrılardan şikayet ediyorlarsa, gözlerinde kuruluk ve kızarma varsa çocuğun fiziksel anlamda bir bağımlılık içinde olduğunu söyleyebiliriz” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: