Bilgisayar Oyunu Uğruna Babasını Öldürdü!

Avustralya’nın Sydney kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 22 yaşındaki Daniel Chapman, bilgisayar oynamayı bırakıp yemeğe gelmesini söyleyen babasını bıçaklayarak öldürdü.

Sydney Morning Herald'da yer alan habere göre, ailesi Daniel Chapman’ı akşam yemeğine çağırdı. Ancak Chapman oyun oynadığını belirterek yemeğe gelemeyeceğini söyledi. Oğlunun bu cevabına çok sinirlenen baba, oğluna yaşamak için artık başka bir yer bulması gerektiğini söyleyerek interneti kapattı. Bununla da yetinmeyen baba, oğlunun odasına gitti ve bilgisayarın kablolarını sökmeye başladı. Bunun üzerine deliye dönen Chapman, yatağının yanındaki avcı bıçağını eline alarak babasını sırtından bıçakladı.

Chapman daha sonra mutfağa giderek durumu annesi Elaine Bell’e anlattı. Bell hemen ambulansı aramayı denedi ancak yanlış servis numarasını aradığı için, ambulans Chapmanlar'ın güneybatı Sidney'de bulunan Moorebank'deki evlerine ulaşmakta gecikti. Bell’in ambulansı ararken Avusturalya'da kullanılan acil servis numarası yerine yanlışlıkla memleketi İngiltere'de kullanılan acil servis numarasını aradığı belirtildi.

Australian man who fatally stabbed his father after being told to get off the computer didn't intend to kill him and asked afterwards if his father would be OK, a court has heard.



Daniel Chapman, 22, was playing on his computer at about 8.30pm on October 2, 2016 when he told his pic.twitter.com/FG0gg0qyvs