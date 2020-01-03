Kan Donduran Olay: Bilgisayar Oyunu Yüzünden Kardeşini Öldürdü

Polonya'da kan donduran bir olay yaşandı. Olayı duyan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. 19 yaşındaki bir genç bilgisayar oyunu nedeniyle kardeşini öldürdü.

İki kardeş bilgisayar oyunu oynarken bir anda kavga etmeye başladı. O sırada kardeşlerin yanında anneanneleri de bulunuyordu. 9 yaşındaki Adam isimli genç, abisine oyun konsolunu vermek istemedi. Abisi Maciej, kardeşinin oyun konsolunu vermemesi üzerine çok sinirlendi. Maciej, mutfaktan aldığı bıçak ile kardeşi Adam'ı bıçakladı.

Evde bulunan anneanne yaşananların ardından çığlık atmaya başladı. Çığlıkları duyan çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu ve acil sağlık ekiplerine haber verdi. Adam yapılan tüm müda halelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri Maciej'i apar topar gözaltına aldı. Maciej ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Polis sağlık kontrollerinin ardından Maciej'i mahkemeye sevk etti. Mahkeme Maciej'i tutukladı ve cezaevine sevk etti.

Sizler yaşanılan bu korkunç olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.