Bilgisayar Pazarı Tekrar Yükselişe Geçti

Bilgisayar sektöründe küresel olarak yaşanan daralma, yılın başından bu yana hafif bir toparlama dönemine girdi. İşte açıklanan yeni istatistikler!

Satışlar Tekrar Yükseldi

Akıllı telefonların ve tabletlerin hayatımızın ayrılmaz bir kısmı olması ile birlikte bilgisayar satışları da dönemden döneme düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz sene yine negatif seyreden satışlar, bu senenin başında durgunlaşmaya başlamıştı. 2019 yılının ikinci ve üçüncü çeyreği ile birlikte satışlar tekrardan yükselişe geçti.

IDC tarafından yayınlanan raporlara göre bilgisayar satışları geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 3 artarak, üçüncü çeyrekte 70 milyon birime ulaştı. Bununla birlikte Gartner ise pazarın yüzde 1,1 oranında büyüyerek satışların 68,1 milyon birime ulaştığını belirtmekte.

Şirketler Ne Durumda?

Lenovo yüzde 24,7 oranında pazar hakimiyeti ile satışlarda zirveye yerleşti. 16,8 milyon birim satış yapan şirket, satışlarını geçen seneye göre yüzde 5,8 artırdı.

oranında pazar hakimiyeti ile satışlarda yerleşti. birim satış yapan şirket, satışlarını geçen seneye göre artırdı. Apple tarafında ise bir gerileme söz konusu. Bu çeyrekte 5,1 milyon birim satış yapan şirket, yüzde 7,5 pazar payı ile dördüncü sırayı alıyor. Bununla birlikte şirketin satışları geçen seneye göre yüzde 3,7 geriledi.

tarafında ise bir gerileme söz konusu. Bu çeyrekte birim satış yapan şirket, pazar payı ile dördüncü sırayı alıyor. Bununla birlikte şirketin satışları geçen seneye göre geriledi. Lenovo, HP, Dell, Apple, Acer ve Asus toplam pazarın yüzde 83 oranındaki kısmına hakim. Yani diğer markaların hepsi, pazarın yalnızca yüzde 17 oranındaki kısmını oluşturmakta.

oranındaki kısmına hakim. Yani diğer markaların hepsi, pazarın yalnızca oranındaki kısmını oluşturmakta. Diğer markalar bu çeyrekte 11,5 milyon birim bilgisayar sattı. Bununla birlikte geçen seneye göre satışları yüzde 9,3 düşen bu markalar, pazar paylarını yukarıdaki şirketlere kaptırıyor.

Bu verilerin Gartner'ın araştırmalarından alındığını ve IDC'nin daha farklı sonuçlar iddia ettiğini belirtelim.