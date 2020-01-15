Bilgisayar Satışları 2011'den Beri İlk Defa Artış Gösterdi

Hem Gartner hem de IDC araştırmalarına göre masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar gibi geleneksel bilgi işlem donanımlarının sevkiyatı 2019'da ilk defa artış gösterdi. 2011'den beri en büyük büyümeye ulaşan bilgisayar satışları, popülaritesini yeniden yaşıyor.

Windows 10 kullanarak yeni ekipmanlara geçen şirketler, bilgisayarların akıllı telefonlar ve tabletler nedeniyle yıllarca süren bir düşüşün ardından yeniden canlanmasını sağladılar. IDC, 2019 yılında 266 milyondan fazla ürün satıldığını ve yıllık yüzde 2,7 artış yaşandığını dile getirdi. Gartner ise 2019 için bilgisayar sevkiyatlarının 261 milyon adedi aştığını söyleyerek benzer bulgular bildirdi.

IDC'nin Mobil Cihaz İzleyicileri Başkan Yardımcısı Ryan Reith konuya ilişkin şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl bilgisayar dünyasında çılgın bir yıl oldu ve yedi yıl süren pazar daralması en nihayetinde son buldu ve ilk defa 2019 yılında bilgisayar satış pazarı büyüme yaşadı. Pazar hala zorluklarla karşı karşıya ancak bilgisayara olan talebinin hala mevcut olduğunu görebiliyoruz."

Her Dört Bilgisayardan Biri Lenovo'nun

Her iki analiz firması da Lenovo'nun piyasada en çok satılan bilgisayar markası olduğunu, Lenovo'nun pazarın neredeyse dörtte birine hakim olduğunu belirtti. Lenovo'nun arkasından ikinci sırada HP ve üçüncü sırada da Dell yer aldı. Windows 10'a olan talep gözlerden kaçmıyorken dünya pazarında Windows 7'yi terk etme devam ediyor.