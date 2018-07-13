Bilgisayar Satışları Altı Yıldır İlk Defa Büyüdü

Pazar araştırma şirketleri Gartner ve IDC tarafından sunulan raporlara göre bilgisayar satışları 2012'den bu yana ilk defa artış göstermiş durumda. IDC yüzde 2.7'lik büyüme olduğunu söylüyorken Gartner ise yüzde 1.4'lük büyüme payından bahsediyor.

Amerika merkezli iki farklı araştırma şirketi olan IDC ve Gartner'ın bilgisayar pazarı hakkında yaptıkları araştırma sonucunda 2018'in ikinci çeyreğinde büyüme yaşandığını ifade ettiler. Ancak iki şirketin farklı büyüme oranları sunmasındaki sebep ise her ikisinin de ayrı bilgisayar kategorilerini araştırmış olmaları.

IDC verilerine baktığımızda bilgisayar pazarına Chromebook'lar damga vuruyorken ayrılabilir klavye içeren cihazlar dahil olmak üzere Windows tabletlerini listeye dahil etmediğini belirtmek gerekiyor. Bundan dolayı IDC'ye göre büyüme oranı 2.7 civarında. Gartner ise hem Chromebook'ları hem de Windows tabletlerini bu araştırmasının dışında tutmuş durumda. Yani Gartner yalnızca Windows ve Mac bilgisayar satışlarını araştırmış.

Windows 10 İş Bilgisayarları Pazarı Doğrudan Etkiliyor

Ayrıca Windows 10 tabanlı iş bilgisayarları da büyümenin bir kısmında söz sahibi gibi görünüyor. Gartner'ın analistlerinden Mikako Kitagawa konu hakkındaki açıklamasında "2018'in ikinci çeyreğindeki büyüme, tüketici segmentindeki sevkiyatların azalmasıyla dengelenen iş piyasasındaki talepten kaynaklandı” diyor. Kitagawa buna bağlı olarak Windows 10'lu iş bilgisayarlarındaki düşüşün pazarı etkileyeceğini ifade ediyor.

Son olarak bilgisayar pazarının en büyük beş üreticisi olan HP, Lenovo, Dell, Apple ve Acer da son çeyrekteki büyümeden yararlandılar. Bu beş şirketin bilgisayar pazarında yeniden istikrar kazanmasıyla birlikte piyasaya hakim olmaya devam ececekleri dile getiriliyor.