Bilgisayar Üzerinden Instagram Direct Mesaj Atılabilecek

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'a yepyeni bir özellik daha geliyor. Artık bilgisayarınızdan kolayca mesajlaşabileceksiniz. Görünüşe göre, Instagram'a gelecek olan yeni özellikler herkes tarafından çok sevilecek.

Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Jane Manchun Wong, Instagram ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti.

Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Wong, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Instagram'a "Direct Mesaj Web" isimli yeni bir sayfanın geleceğini söyledi.

Instagram'a yeni gelecek olan özellik sayesinde kullanıcılar, bilgisayar üzerinden arkadaşları ile mesajlaşabilecek. Jane Manchun Wong yeni özelliğin birkaç görüntüsünü de yayınladı. Hemen aşağıdan Wong'un yayınladığı ekran görüntülerine bakabilirsiniz.

I managed to get the rest of Instagram Direct for desktop web to show up pic.twitter.com/oN7N2He6Eh