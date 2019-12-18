Bilgisayarı Tamir Olmadı, Mağazayı Yıkıp Geçirdi!

Teknoloji mağazasından aldığı bilgisayarı bozulunca tamir için geri götüren bir vatandaş ortalığı birbirine kattı. Kavgaya dönüşen, yaralanmayla biten olayın detayları haberimizde.

İHA’nın aktardığı habere göre Esenyurt’ta bir vatandaş bozulan dizüstü bilgisayarını tamir edilmesi için teknoloji mağazasına teslim etti. Servise gönderildiği söylenen bilgisayarını gören vatandaş şaşkına uğradı. Bilgisayarının tamir edilmediğini ileri güren vatandaş, teknik servis elemanı ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kızıştı, mağaza çalışanına fiziki müdahalede bulunarak yakasından tutup çekiştiren vatandaşa yanında duran çocuğu müdahalede bulundu. Kavga daha da büyüdü, çocuk ve babası sinirlerine hakim olamadı ve ellerine geçen ürünleri fırlatmaya başladı. Mağazanın çalışanlarının baba ve oğulu sakinleştirme çabaları yeterli olmadı. Güvenlik görevlisi de ayırmakta güçlük çekti. Kavga esnasında bir tezgahın kırılan camı babanın karnına saplandı. Bunu gören oğlu daha da çılgına dönerek tekrar çalışanlara saldırmaya başladı. Mağaza çalışanları orada ilk yardım uygulayarak durumu anında polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri babayı alıp hastaneye götürürken, olaya karışan mağaza çalışanları polis merkezine götürüldü.

Bir teknoloji mağazasında yaşanan bu olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kişinin bilgisayarını teslim almaya gittiği esnada ürünün yapılmadığını söyleyip mağaza çalışanlarıyla tartışmaya girdiği, sonrasında kavgaya tutuştuğu, kavga sırasında oğlunun dahil olmasıyla birlikte olayın daha da alevlendiği ve kişinin karnına camın saplandığı sonrasında da çalışanların yardım ettiği görülüyor.