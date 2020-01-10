Bilgisayarınızı Düşüncelerle Kontrol Edin: İşte NextMind

CES 2020 sırasında sergilenen fütüristik ürünlerden birisi de NextMind tarafından tanıtıldı. Şirket, bilgisayarı düşünce yolu ile kontrol edebilmenizi sağlayan yeni ürününü duyurdu.

Düşüncelerle Kontrol Edin

Beyniniz ile bu yazıyı okuduğunuz cihaz arasında bir köprü kurmak. Modern teknoloji son zamanlarda odağını bu yöne çevirmiş durumda. Teknoloji şirketleri insan beyninin nasıl çalıştığını öğrenmek için büyük servetler harcıyor ve şimdiden zihninizi bir yazılım gibi kullanabilecek araçların ilk örneklerini sunmaya başladılar.

Fransız bir nöroteknoloji şirketi olan NextMind bu takımın yeni oyuncularından birisi ve şimdi yeni demo ürünü ile karşımızda.

NextMind'ın tanıttığı ürün (ki ürünün adı da NextMind) görsel korteksten gelen beyin sinyallerini gerçek zamanlı olarak dijital komutlara çevirebilen bir beyin - bilgisayar arayüzü olarak servis ediliyor. NextMind'ın nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız, hemen alttaki görselde de gördüğünüz gibi başınızın arkasına takılan küçük bir diske benziyor.

Bünyesinde sekiz adet sensör ve EEG barındıran cihaz, uzun batarya ömrü ve yapay zeka tabanlı yazılıma sahip. Bununla birlikte sahip olduğu yapısı ile birlikte VR ve AR setlerine entegre edilebiliyor.

Ekrandaki bir şeye baktığınızda ve gözleriniz bu görüntüyü beyninizin görsel korteksine gönderdiğinde devreye NextMind giriyor. Cihaz, bu görüntüyle ilişik elektrik sinyallerinin kodunu çözüyor ve sonrasında kullandığınız cihazlarla iletişim kurup etkileşime yol açıyor. Örneğin bir videonun oynat butonuna odaklandıysanız NextMind bunu algılar ve video oynamaya başlar.

Şu an için halen üzerinde çalışılması gereken bir yapıda bulunan cihaz 399 dolar fiyat etiketi ile geliştirici kiti olarak ön siparişe sunuldu. Bu siparişlerin bu yılın ikinci yarısında müşterilere ulaşması bekleniyor. Cihazla ilgili videoya göz atmak isterseniz hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.