Bilgisayarınızın Hızlanması İçin Pratik Çözüm: SSD Kullanın

Hem yeni bir eğitim ve öğretim dönemine başlamamız hem de mevcut ihtiyaçların giderek evrilmesi ile birlikte, bilgisayarınızın hızlanması mecburi hale geldi. Peki bunu kısa yoldan nasıl sağlayabilirsiniz? İşte bunu nasıl yapabileceğinizin küçük bir tüyosu.

Sabit disk yerine kullanılan veri depolama birimine SSD (Solid-State Disk) yani Katı Hal Sürücü denilmektedir ve bu teknoloji görebileceğiniz en iyi performanslardan bir tanesini sunar. Bunun birçok nedeni var. RAM'le aynı düzende çalışan SSD, gerekli uygulamaların hem daha hızlı yüklenmesini sağlıyor hem de dosyaların kopyalanması için yeterli kısa süreyi veriyor. Böylece kullanıcılar çok daha hızlı bir deneyim yaşama imkanı buluyor.

Bilgisayarınızın hızlanması sadece küçük bir değişikliğe bakıyor

Hard disklerden farklı çalışan SSD'de farklı bir hafıza yongası olan epromlar yer alır ve elektronik olarak dosyalar kaydedilir. Daha hızlı ve sessiz çalışan bu teknoloji aynı zamanda dış darbelere karşı oldukça da dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Sabit disk (HDD) donanımına sahipseniz bir SSD’ye (Solid State Disk – Katı Hal Sürücüsü) göre; hız, şoka karşı duyarlılık ve güç tüketimi tarzındaki konularda çok daha savunmasız olmanız mümkün. Mekanik diske sahip sistemlere göre en az 8-10 kat daha hızlı olan SSD, elinizi biraz daha güçlendirebilir.

Bilgisayarların yavaşlaması problemi henüz tam olarak aşılamadı. Ancak küçük dokunuşlarla büyük etkiler yaratabilirsiniz. SSD kullanırsanız deneyimlerinizi bizlerle yorumlar üzerinden paylaşabilirsiniz.