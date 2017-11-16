Bilim Adamları Dünyanın En Büyük Depremlerinden Birisini Simüle Etti

26 Aralık 2004'te Hint Okyanusu'nda Endonezya açıklarında meydana gelen Sumatra-Andaman depremi, 9.1 şiddetiyle dünya tarihinde kayda geçen en büyük depremlerden 3. deprem olmuştu. Bilim adamları da süper bilgisayarlardan yardım alarak bu depremi tekrardan simüle ederek bazı araştırmalar yapmaya başladı.

Münih Teknik Üniversitesi ile Ludwig Maximillian Üniversitesi'ndeki Alman araştırmacılar, çeşitli tsunamilere de yol açarak 15 farklı ülkeden 200.000'den fazla insanın ölümüne sebep olan bu depremi Leibniz Supercomputing Centre'da bulunan SuperMUC adlı bir süper bilgisayarı kullanarak inceledi. Tekrardan sanal ortamda oluşturulan bu depremin bugüne kadar yapılan en büyük çoklu fizik öğelerine sahip deprem ve tsunami simulasyonu olduğu da belirtildi.

Oldukça zorlu olan bu işlemde deprem simulasyonunun yazılımının oluşturulması yaklaşık 5 yıllık bir süre almış. Çünkü bu simulasyon doğru sonuçlar elde edebilmek için kilometrelerle ifade edilebilen bir bölgeyi metre mertebesine kadar indirerek detaylı şekilde inceleyip hesaplamalar yapmak zorunda.

SuperMUC süper bilgisayarının 86.016 çekirdeği sayesinde 14 saatlik bir sürede başarıyla gerçekleştirilen deprem simulasyonu bu süre içinde 50 trilyona yakın işlem yapmış. Araştırmacılara göre bu işlem süresi çok önemli bir başarı. Çünkü sadece 2 yıl öncesinde aynı işlem 15 kat daha fazla zaman alıyordu.

Araştırmacılar bu gibi çalışmalar sayesinde depremlerin önceden tahmin edilebilme ihtimalinin bulunmadığını belirtiyorlar. Fakat bu simulasyonlar en azından depremlerin yıkıcı etkilerini azaltma konusunda insanlığa yardımcı olabilirler. Aynı zamanda bazı depremlerin neden çok büyük tsunamilere sebebiyet verdiği gibi konulara da zamanla açıklık getirilebilir.