Bilim Adamları, Tüm Sesleri Engelleyebilen Bir Şekil Keşfetti

Sessizliğin büyük bir lüks olduğu şu dönemlerde bilim adamları ilginç bir keşifte bulundular. Boston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından keşfedilen bu şekil hayatımıza huzur ve sakinlik getirmeye yardımcı olmayı hedefliyor.

'Akustik metamataryel' olarak adlandırılan şekil, belirli frekansları kendi kaynaklarına yansıtarak yani geldiği yere geri göndererek sesi önlemekte. Matamatiksel olarak tasarlanan akustik metamataryel, yapılan testlerde sesi %94 oranında kesiyor. Hemen aşağıda bulunan videodan akustik metamataryel'in testine ulaşabilirsiniz. Testte PVC borunun bir ucunda hoparlör diğer ucunda ise yeni keşfedilen akustik metamataryel bulunmakta.

3 boyutlu baskı teknolojisi kullanılarak üretilen metamateryal, havayı ve ışığı sorunsuz bir biçimde geçirmekte. Sadece ses frekanslarını geçirmemekte. Bilim adamları buluşları hakkında yaptığı açıklamada " Tasarımımız son derece açık, imal edilmesi ucuz ve hafif. Buluşumuzun f anların gürültüsünü azaltmak gibi uygulamalar için harika fırsatları olduğuna inanıyoruz. Susturucumuzun performansı dar bir banta benzemekte. Bizler daha geniş bir bant tasarımı ile birlikte yeni olasılıklar yaratabilen ayarlanabilir bir model üzerinde çalışıyoruz. " sözlerine yer verdiler.

Sizler sesi engelleyen metamateryal hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu buluş hayatı ne kadar kolaylaştırabilir? Yorumlarınızı bekliyoruz!