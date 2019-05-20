San Diego'da bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nde çok ilginç bir olaya imza atıldı. Üniversitedeki bilim insanları vücut ısımızı kontrol edebileceğimiz giyilebilir bir bant icat ettiler.

Bilim adamlarının icat ettiği bu bant sayesinde "üşüdüm", "çok sıcak oldu" gibi cümleler artık ortadan kalkacak. Bu bant cildin sıcaklığını aktif olarak değiştirmekte ve kullanıcının kendi kişisel tercihine bağlı olarak daha sıcak veya daha soğuk hissetmesine olanak sağlamakta. Science Advances'te yayınlanan makalede cihazın gelişiminde her şeyden önce kişisel rahatlığa odaklanıldığı vurgulandı.

Esnek bir kumaştan yapılmış olan bandın oda sıcaklığındaki değişiklikleri dengelemeye ve kullanıcının istediği cilt sıcaklığında kalmasını sağlamaya yardımcı olmakta. Cihazdaki esnekliğin bir çift esnek elastomer tabakaya bağlanmış termoelektrik düğümlerle noktalı bir yama kullanılarak çözüldüğü paylaşıldı. Bandın üzerindeki elektrik akımını değiştirmek için bir adet kontrol ünitesi bulunmakta. Bu kontrol ünitesi üzerinden tüm ayarlar yapılabilmekte.

Bilim Adamları Vücut Isınızı Ayarlayabileceğiniz Giyilebilir Bant İcat Etti

Çalışmaya öncülük eden mekanik ve havacılık mühendisliği profesörü olan Renkun Chen, "Bu cihaz, sıcak bir günde işe gidip gelmeniz veya ofisinizde kendinizi çok soğuk hissetmeniz gibi kişisel termal konforunuzu artırabilir." dedi. Bilim adamları sıcaklık değişimleri üzerinde kolay kontrol sağlamak için cihazla entegreli çalışacak bir mobil uygulama geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Sizler vücut ısısını değiştiren bant hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu bant sağlığa zararlı mıdır? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!