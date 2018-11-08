Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Molekül

Günümüzde yenilenebilir enerjiye geçişlerde artış olsa da bu enerji türünün önündeki en büyük engellerden bir tanesini enerji depolama sorunu oluşturuyor. Bilim insanları uzun zamandır bu soruna kalıcı bir çözüm bulmak adına yoğun çaba sarf ediyor.

İsveçli bir araştırma ekibinin yaptığı yeni keşif, belki de bu sorunun çözümü için bir dönüm noktası olabilir. Çünkü ekip, güneş enerjisini 18 yıla kadar depolayabilen bir molekül (solar termal yakıt) bulduğunu düşünüyor.

Forbes’te yer alan habere göre, bu solar termal yakıt sayesinde güneş enerjisi uzun süre boyunca depolanabiliyor. Üstelik bu enerji daha sonra istenildiği zaman kullanılabiliyor ve yakıt bir katalizör aracılığıyla aktive edildiğinde ısı açığa çıkıyor. Bu nedenle yakıtın, konut ve ticari yapıların ısıtılması için de ideal olduğu düşünülüyor.

Orijinal yakıt kaynağı norbornadien molekülleri olmakla birlikte karbon, hidrojen ve azot moleküllerinden meydana gelen bu yakıt, güneşe maruz kaldığında atomları arası bazı bağlar quadricyclane oluşturmak için tekrar düzenleniyor.

Bu kimyasal, enerjiyi molekül içerisinde hapseden izomer denen farklı bir moleküler yapıya dönüşüyor. Güçlü kimyasal bağlara sahip, stabil olan enerji hapsedilmiş bu molekül, depolanmış enerjiyi 18 yıl boyunca kaybetmeden içinde saklayabiliyor.

Henüz bu teknolojinin geliştirilmesi için yapılması gereken çok şey olduğunu belirten bilim insanları, yine de yatırımcıların teknoloji alanındaki artan ilgisinden dolayı önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu teknolojinin hizmet vermeye başlayabileceğini söylüyor.