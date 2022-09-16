Bilim İnsanları 380 Milyon Yıllık Bir Kalbi Keşfetti

Bir Avustralya tortusu yığınına gömülü olarak bulunan 380 milyon yıllık bir balık kalbi, bilim insanlarını heyecanlandırdı. Bu kalp, çeneli omurgalıların evrimi hakkında da önemli ipuçları verebilir.

Kalp, 419.2 milyon ila 358.9 milyon yıl önce Devoniyen döneminde gelişen, arthrodires adı verilen soyu tükenmiş zırhlı, çeneli bir balık sınıfına aitti. Balığın çok arkaik olmasına rağmen, iki odacıklı S şeklindeki kalbinin konumu, araştırmacıları antik yüzücüler ile modern köpekbalıkları arasındaki şaşırtıcı anatomik benzerlikleri gözlemlemeye yöneltti.

Kalp, Çeneli Omurgalıların Evrimine Işık Tutuyor

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nde omurgalı paleontolog ve yeni bir çalışmanın ortak yazarı olan profesör Kate Trinajstic, "Evrim genellikle bir dizi küçük adım olarak düşünülür ancak bu eski fosiller çenesiz ve çeneli omurgalılar arasında daha büyük bir sıçrama olduğunu gösteriyor." dedi. Trinajstic, "Bu balıkların kalpleri kelimenin tam anlamıyla ağızlarında ve solungaçlarının altında, tıpkı günümüzdeki köpekbalıkları gibi." diye ekledi.

Paleontologlar fosille 2008'de GoGo Formasyonu'ndaki bir keşif gezisi sırasında karşılaştılar ve bu, dişlerin kökenleri ve yüzgeçten uzva geçişe dair bilgiler de dâhil olmak üzere sahadan toplanan bir bilgi hazinesine katkıda bulunuyor. Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesinde tortul bir birikinti olan GoGo Formasyonu, sinirler kadar hassas doku kalıntıları ve göbek kordonlu embriyolar da dâhil olmak üzere, Paleozoik dönemin Devoniyen döneminden kalma resif yaşamını koruyan zengin fosil kaydı ile bilinmekte.