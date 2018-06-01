Bilim İnsanları 3D Yazıcıyla Kornea Üretti

3D yazıcı teknoloji hızla tıp alanında kendine yer bulmaya başlarken, Birleşik Krallık’ın önemli üniversitelerinden bir tanesinde yazıcı vasıtasıyla kornea üretildi. Biyolojik mürekkep teknolojisiyle üretilen korneanın, birçok hastanın umudu olacağı söylendi.

Newcastle Üniversitesinde görevlerini sürdüren bir grup bilim insanı, 3D yazıların göz hastalıkları üzerinde kullanılması için çeşitli yeni yollar denemeye devam ettiklerini ve yaptıkları çalışmalar sonucunda kornea üretmeyi başardıklarını duyurdular. Biyomürekkep kullanılarak üretilen ilk kornea olma özelliğini taşıyan sistemin milyonlarca insanın hayatını değiştirebileceği söylenirken, yapılan çalışmanın detayları ve kullanım alanı hazırlanan bir videoyla gösterildi.

Gözümüzün en dışta kalan saydam tabakasını oluşturmasının yanı sıra, dışarıdan gelen ışığın retinaya odaklanmasından sorumlu olan kornea, gözyaşı ve göz sıvısının içindeki oksijenle beslenerek bütünlüğünü koruyabiliyor. Çeşitli etkenler sebebiyle bütünlüğünü kaybeden kornea, büyük göz problemlerine sebep olabiliyor. Milyonlarca insanın muzdarip olduğu sorunu hızlıca çözmek için harekete geçen bilim insanları, 3D yazıcıyla kornea üretmenin yolunu buldular.

3D yazıcı yoluyla üretilen kornealar yardımıyla halihazırda kornea rahatsızlığı çeken insanların büyük bölümünün tedavi edileceğini söyleyen araştırmacılar, yapılacak son geliştirmelerden sonra yeni teknolojinin kullanıma sunulacağını belirttiler.