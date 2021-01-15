Bilim İnsanları 1 Dakikayı 59 Saniyeye Düşürmek İstiyor

Son günlerde zamanın eski günlere kıyasla çok daha hızlı ilerlediğini hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Bununla birlikte zamanın su gibi akıp gittiğini hissetmenize neden olan tek unsurun koronavirüs salgını olmadığını da söylemek gerekiyor. Dünya eskisinden çok daha hızlı dönmeye başladı. Bilim insanları ise 1 dakikanın 60 saniyeden 59 saniyeye düşürülmesi gerektiğini düşünüyor.

Dünyanın Hızlı Dönüşüne Bilim İnsanlarının Çözüm Bulması Gerekiyor

Dünya artık eskiden döndüğü hızdan çok daha hızlı bir şekilde dönüyor. Dünyanın çok hızlı bir şekilde dönmesinin görünen etkilerinden biri, günlerin daha da kısa bir hale gelmesidir. Bilim dünyasının gündemine oturan konu ile ilgili ortaya atılan çözüm önerilerinden bir tanesi de 1 dakikanın 60 saniyeden 59 saniyeye düşürülmesi oldu. Onlara göre Dünya’nın gerçek dönme hızına ancak bu şekilde yetişilebilir.

Geçmişte dünyanın zaman anlayışının düzeltilmesi için bir dakikaya fazladan saniyeler eklenmişti. Bu nedenle beklenmedik bir durumla karşılaşılması küçük bir ihtimal olarak görülüyor. Bununla birlikte bir dakikadan bir saniyenin çıkarılması, zamanın işleyişinin hassaslık gerektirdiği sistemlerde çok fazla soruna yol açabilir.

2012 yılında zamanla ilgili yapılan küçük bir değişiklik çoğu sunucunun çökmesine neden oldu. Sunucuların çökmesi ile bazı web siteleri erişilmez hale geldi. Linux işletim sistemi ve Javascript tabanlı hizmetlerde uzun süreli kesintiler yaşandı. Bunun nedeni, bilgisayar sistemlerinin zamanı belirli bir şekilde takip etmesidir. Saniye eklemek veya çıkarmak istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Zamanla ilgili değişikliklerden etkilenen de sadece sunucular ve bilgisayar sistemleri sınırlı değildir. Küçük bir değişikliğin bunların dışında daha birçok olumsuz sonucu olabilir.

Bilim dünyasına buna rağmen bir düzeltmenin gerekli olduğunu söylüyor. 59 saniye fikri tartışılmaya açık bir fikir olsa da dünyanın karar vermek için şu anlık bolca zamanı var. Dünya ne kadar hızlı dönerse günler de o kadar kısalır. Bu sebepten ötürü önünde sonunda bir değişikliğin gündeme getirileceğinden ve hatta uygulanmaya başlanacağından emin olunabilir. En nihayetinde her ne olursa olsun, zaman dengelerinin bozulmaması için bu konun aceleye getirtilen konulardan bir tanesi haline gelmemesi gerekiyor.