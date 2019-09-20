Bilim İnsanları, 7500 Yıl Önceki Anadolu Kadınının Yüzünü Modelledi

1996 yılında İspanya’da bir mağarada gerçekleştirilen kazıda 7500 yıllık olduğu düşünülen bir kafatası bulunmuştu. Bilim insanları bulunan kafatasından yola çıkarak Neolitik dönemde yaşamış bir kadının yüzününün modellemesini yaptılar. Modellemesi kapılan kadının Anadolu’dan gelmiş olabileceği düşünülüyor.

‘Calpeia’ adı verilen kadının yüzünü modellemek bilim insanlarının yaklaşık altı ayını aldı. Bunu yapabilmek için Calpeia’nın DNA’sından alınan bir parça analiz edildi. Bu sayede 3 boyutlu modelleme yapılarak yüz modeli elde edildi. Bilim insanlarının 30-40 yaş aralığında olduğunu düşündükleri Calpea, Cebelitarık bölgesine Anadolu’dan gelmiş olabilir.

Cebelitarık Ulusal Müzesi’nde görevli olan Clive Finlayson’un açıklamalarına göre kafatasından DNA elde edebildikleri için yüz modellemesi yapabildiler. Ayrıca buldukları DNA sayesinde kafatasının bir kadına ait olduğunu ve bu kadının koyu renk saçlara ve gözlere sahip olduğu bilgisine ulaştılar. Bunlara ek olarak kadının genlerinin %10 oranında Cebelitarık’ın yerli av toplayıcılarından olduğu ancak %90 oranında da Anadolu kaynaklı olduğu belirlendi.

Bilim insanları kadının ölüm nedeni belirleyemedi ancak kafatasındaki hasarların ölümünden sonra olduğu düşünülüyor. Bilim dünyasında heyecan uyandıran Calpeia’nın henüz kesin olarak Anadolu’dan mı geldiği yoksa Cebelitarık’ın yerlisi mi olduğu ise bilinmiyor.