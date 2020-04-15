Bilim İnsanları Açıkladı: Altı Yeni Tip Koronavirüs Keşfedildi!

Predict Project kapsamında Myanmar'da araştırma yapan bilim insanları, yarasalar üzerinde yaptıkları incelemelerde altı yeni tip koronavirüs tespit ettiklerini açıkladı. İşte söz konusu araştırmaya dair merak edilen detaylar!

Altı Yeni Tip Koronavirüs Tespit Edildi

Koronavirüsler viral zarf olarak adlandırılan bir yapıya sahiptir ve viral zarf, çift katlı lipit katmandan oluşur. Zarfta yer alan ve bir taç gibi sivri olan proteinler (mambran, zarf, spike) nedeni ile Latince'de taç küresi anlamına gelen corona ismi ile anılırlar.

Mevcut durumda insanları enfekte edebilen yedi adet koronavirüs tipi bulunur. Pek çok kişi dördü ile zaten karşılaşmış olup genellikle dirençleri bulunur. Bunlar genellikle soğuk algınlığı tablolarına yol açarlar ve genelde yaşamı tehdit eden sonuçlar doğurmazlar.

- 229E (Alfa Koronavirüs)

- NL63 (Alfa Koronavirüs)

- OC43 (Beta Koronavirüs)

- HKU1 (Beta Koronavirüs)

Bunlara ek olarak pek çok kişinin henüz karşılaşmadığı üç farklı koronavirüs tipi daha bulunur. Bunlar bazı durumlarda ağır tablolara yol açabilir ve bazıları yüksek oranda ölüm oranlarına sahiptir.

- MERS-CoV (Orta Doğu Solunum Sendromu olarak da bilinen Beta Koronavirüs ya da MERS)

- SARS-CoV (Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu olarak da bilinen Beta Koronavirüs ya da SARS)

- SARS-CoV-2 (Bu, şu sıralar gündemimizde olan koronavirüs. Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu 2 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs ya da Covid-19)

İnsanlar genellikle ilk dört koronavirüs ile sık sık enfekte olur. Bazı durumlarda hayvanları enfekte eden virüsler mutasyona uğrayıp insanlara bulaşabilir ve yeni bir koronavirüs haline gelebilir. Son üç koronavirüs ise buna örnektir.

Daily Mail tarafından yapılan habere göre Predict Project kapsamında araştırmalar yapan bilim insanları altı yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Bunlardan üçü Alfa Koronavirüs olarak sınıflandırılırken üçü Beta Koronavirüs olarak sınıflandırıldı. Bilim insanları bunların Covid-19 ile aynı familyaya ait olduğunu belirtse de sebep olan türler ile yakın ilişkiye sahip değiller.

Bu koronavirüslerin şimdilik hayvandan hayvana bulaşma riskinin olduğu tahmin ediliyor. Nitekim daha öncesinde yapılan çalışmalar yarasalarda binlerce tip koronavirüs olabileceğini işaret ediyordu.