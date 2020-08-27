Bilim İnsanları Açıkladı: Koronavirüs Öldürmeyecek Ama Çok Bulaşıcı Olacak!

Yaklaşık olarak 2019'un aralık ayı sonlarına doğru Çin'de görülen ve birkaç hafta içinde bütün Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, öldürmeyecek. Daha doğrusu öldürme oranını ciddi biçimde azaltacak. Hatta bununla ilgili ilk gözlemler yapılmaya başlandı bile. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Hemen hemen 800 binden fazla insanın ölümüne yol açan bu salgın, bir zamanlar adeta kabus gibiydi. Özellikle de İtalya’da çok büyük kayıpların yaşanmasına neden olmuştu. Tüm bunlara rağmen bilim insanları virüs ile ilgili olumlu konuşuyordu ve haklı da çıktılar. En azından şimdilik yapılan çalışmalar bunu gösteriyor.

Ölümcül olarak bilinen Koronavirüs öldürmeyecek

İngiltere'de açıklama yapan Dr. Ron Daniels, virüsün artık daha az öfkeli olduğu ifade edildi. Bu durum ölüm sayısında gözle görülür bir düşüş anlamına geliyor. Ayrıca bu görüşte olan sadece Dr. Ron Daniels değil.

Singapur Üniversitesi'nden Paul Tambyah, koronavirüsün mutasyona uğramış versiyonunun (D614G) çok daha az sayıda kişinin ölümüne neden olacağını söyledi. Böylece ölüm oranında ciddi bir gerileme bekleniyor. Oxford Üniversitesi'nden Jason Oke tarafından yapılan açıklamalar da oldukça ilgi çekiciydi. Ona göre virüs eskiye göre çok daha az etkili.

Bilim insanları virüsün ölümcüllük oranının %55 - %80 arası düşüş gösterdiğini ifade etti. Bu sayı bir hayli iyi. Ancak yine de herkes tetikte olmaya devam edecek.