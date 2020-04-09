Bilim İnsanları Açıkladı: "Virüse Yakalanıp Yakalanmayacağınızı Belirler"

Prof. Dr. Tevfik Özlü hızla yayılmaya devam eden SARS-CoV-2 virüsünün bulaşma ihtimali ile ilgili önemli bir noktaya açıklık getirdi.

Covid-19 mevcut durumda bir buçuk milyonun üzerinde vakaya yol açtı ve virüse bağlı olarak yaklaşık doksan bin kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüsün bulaşması noktasında bazı önemli detaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bütün enfeksiyon hastalıkları için geçerli bir durum vardır. Bir damlacık yoluyla bulaş olduğunu varsayalım. Damlacık içindeki virüs yoğunluğu, sizin hastalığa yakalanıp yakalanmayacağınızı belirler. Covid-19'da da böyledir. Virüs yükü arttıkça, aldığınız damlacığın sizi hasta yapma riski de artar.

Hastalık sadece damlacıktaki virüs yoğunluğu ile de ilgili değildir. Virüsün virülansı ve kişinin bağışıklık sistemi de çok etkilidir. Örneğin virüsün yüzeyde kalma süresi. Uzun süre yaşıyor yüzeyde ama dış şartlardan dolayı etkisi zayıflar ve virülansı olumsuz etkilenir.

Özetle burada üç faktör çok önemli. Virüsün yoğunluğu, virülans ve kişinin bağışıklık sistemi. Örneğin aynı virüs yükünü alırsınız. Ben hasta olabilirim, siz olmayabilirsiniz. Kişinin bağışıklık sistemi bunu belirler.

Covid-19’un enfekte ettiği bir kişi öksürdü ve siz iki metre arkadan gelip yolunuza devam ettiniz. O havadaki virüsün sizi hasta ettiğine dair bir kanıt yok. Virüs havada asılı kalsa da sizi enfekte ettiği bilimsel olarak kanıtlanmış değil.

Bir balık hayal edin, suda yüzüyor. Suya siz bir damla mavi serum atarsanız, az bulanır ve balık onunla uaşayaiblir. Birden bir kap mavi su atarsanız, yoğunluk farkı artar ve balık ölür. Tüberkülozda da kişi bir iki bakteriyi yenebilirken, bin bakteri aldığında hastalık yeşerir ve daha büyük yer taşır. Virüsün yoğunluğu önemlidir.

Koronavirüste de durum böyle. Yoğun öksüren, hastalığın enfekte ettiği bir kişi ile aynı ortamda kalırsanız, sizde olma ihtimali çok yükselir. Ama o kişinin karşısında belli mesafede durur ya da yanından geçerseniz etki daha az olur. Ancak bir de ağır geçirenler var, bu kişilerin viral yükü ağırdır. Başka bir rahatsızlığı da olabilir veya yaşları ileridir."