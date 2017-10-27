Bilim İnsanları, Avuç İçerisindeki Çizgilerin Sırrını Açıkladı

Rus bilim insanları çok ilginç bir araştırmaya imza attı. Rusya STI Üniversitesi'deki araştırmacılar, avuç içerisinde 'X' işaretine benzer çizgiler bulunan insanların daha güzel bir hayat sürdüğünü ortaya koydu.

Geleceklerinin ellerinde bulunan basit çizgilerle tahmin edilemeyeceğini düşündükleri için günümüzde pek çok insan el falına inanmıyor. Fakat bu sadece batıl bir inançtan ibaret değil. Tarihte de yalnızca önemli işler başaran ve unutulmayan insanların her iki avuç içinde de 'X' harfine sahip olduğu görüldü.

Şu anda muhtemelen birçok kişi avuç içlerine bakıyordur. Eğer ki 'X' işareti görüyorsanız, diğer insanlara göre çok daha iyi bir hayat yaşıyor ya da yaşıyacaksınız demektir.

Rusya STI Üniversitesinde yapılan bir araştırmada bazı insanların ellerine bakılarak, o kişinin kim olduğuna ve gelecekte nasıl yaşayacağına dair bilgilere ulaşıldı. ”X Palm Mystery and Spirit Science Formula” adı altında yapılan araştırmada insanların avuç içlerinde yer alan 'X' işaretinin gizemi keşfedildi. Makalede, avucunda 'X' harfi barındıran kişilerin şimdiye kadar hep olağanüstü işler başardığından ve insanlığın sadece yüzde 3'ünün buna sahip olduğundan bahsediliyor.

Avuç içlerinde 'X' işareti olan kişilerin hem daha sosyal hem de ekonomik yönden diğer insanlara göre daha dikkat çekici bir hayat yaşadığı belirtildi. Araştırmada, bu işarete sahip olan kişilerin hayatlarında büyük başarılar sağladığı, seçilmiş ve sıra dışı insanlar olduğu ortaya koyuldu.

Avuç içindeki çizgilere anlam yükleme, Büyük İskender dönemine kadar dayanıyor. Büyük İskender'in en büyük liderlerden biri olacağı öngörülmüştü. Çünkü her iki avucunda da 'X' harfine sahipti.

Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ve ABD'nin eski başkanlarından Abraham Lincoln'ün de X harfine sahip olduğu biliniyor.