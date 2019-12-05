Bilim İnsanları Cansız Nesneye Yürümeyi Öğretti

Tampere Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları plastiğe yürümeyi öğretti.

Üstelik kendi isteği ile.

Işığı Kullandılar

Ivan Pavlov ile bilinen koşulsuz şartlanma deneyinden esinlenen bu çalışmada bilim insanları plastiğe yürümeyi öğretti. Bununla birlikte şartlanmadaki ana odak yemek yerine ışık oldu.

Scientists teach piece of plastic ‘to walk’ in groundbreaking project to help robots learn new tricks https://t.co/eqjRSBwRqo — The Sun Tech (@TheSunTech) December 4, 2019

Söz konusu deneyde gelişmiş polimer kullanıldı. Saniyede yaklaşık 1 mm hızla ilerleyen polimer, tıpkı bir salyangoz edası ile yürümeyi başardı. Dahasına geçmeden önce bu deneyde herhangi bir bilgisayar programı kullanılmadığını da vurgulayalım.

Araştırmacı Arri Priimagi tarafından yapılan açıklamaya göre "Madde ısıya maruz kaldığında boya saydam kristal polimerin yüzeyine nüfus ederek ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda hafıza oluşuyor." dedi. "Araştırmamızın temelinde cansız bir maddenin herhangi bir şekilde basit bir şeyleri öğrenip öğrenemeyeceği sorusu soruluyor." diyen Priimagi, bunun pek çok alanda önemli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

"Başta saydam kristal polimer ışığa yanıt vermedi. Ancak süreç içerisinde ve ışık rehberliinde hareket etmeyi ve nesnelere tutunmayı öğrendi." diyen araştırmacı, bu noktada umut verici sonuçların alınabileceğini ekledi.