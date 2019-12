Bilim İnsanları Cansız Nesneye Yürümeyi Öğretti

Tampere Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları plastiğe yürümeyi öğretti.

Üstelik kendi isteği ile.

Ivan Pavlov ile bilinen koşulsuz şartlanma deneyinden esinlenen bu çalışmada bilim insanları plastiğe yürümeyi öğretti. Bununla birlikte şartlanmadaki ana odak yemek yerine ışık oldu.

Scientists teach piece of plastic ‘to walk’ in groundbreaking project to help robots learn new tricks https://t.co/eqjRSBwRqo