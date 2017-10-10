Bilim İnsanları: Cinsel Etkileşim Bilinç Dışı Oluşur

Bilim insanları, cinsel etkileşimin nedenlerini ortaya koyan ilginç bir araştırmaya imza attı. Araştırmaya göre, bu çekim çoğu zaman bilinç dışı bir şekilde oluşurken, bu bilinç dışı şekilde oluşan çekimde ise en büyük etken koku. İşte araştırmadaki ilginç sonuçlar.

Psychology Today dergisinde yayımlanan bir makalede, insanların belirli kişilere cinsel açıdan ilgi duymasındaki nedenleri ortaya koyuldu. Araştırma, karşı cinste duyduğumuz ilginin aslında bilinç dışı bir kararla meydana geldiğini belirtiyor.

Bu etkenler arasında sağlıklı genlerin işareti olan vücut ve yüz simetrisi, benzer kişilikler, büyüdüğü çevredekilere benzememek, genetik farklılık yer aldı.

Bilinç dışı bir şekilde duyulan cinsel ilginin altında yatan asıl etken ise kokuymuş. Araştırmada, partnerlerin birbirini daha çok koku ile seçtiği öğrenilirken, deneye katılan kadınlar tişört koklama deneyinde bilinç dışı bir şekilde en simetrik yüz hatlarına sahip erkeklerin tişörtlerini seçti.

İlginç araştırmada çıkan sonuçlardan bir tanesi de, partner seçimindeki bir başka etken de tükürüğün kimyasal içeriği oldu. Ağızdaki alıcılar sayesinde tükürükte yer alan ve beyne ulaşan doku uyumları test ediliyor. Beyin de partnerinin bağışıklık sisteminin kendisininkinden ne kadar farklı olduğunu anlıyor. Böylelikle, bağışıklık sistemindeki bu farklılıklar hastalıklara daha dayanıklı ideal çocuğa götürdüğü için, bu beyin testleri üzerinden partner seçiliyor.

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