Bilim İnsanları Covid-19'un Havadan Bulaşabileceğini Düşünüyor!

Geçtiğimiz saatlerde açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün havadan bulaşmadığını açıklamıştı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan bilim insanları kritik bir detaya değindi.

Mikropartiküller

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada Covid-19 olarak da bilinen virüsün havada asılı kalamadığını çünkü havada kalabilmek için fazla ağır olduğunu duyurmuştu. Bu açıklamaya göre hapşırma ya da öksürme yolu ile açığa çıkan partiküller, oldukça kısa bir süre içerisinde yere düşüyor.

Japon bilim insanlarına göre ise böyle değil.

“Bu vakalar sıradan damlacıkların oluşturduğu enfeksiyonlar ile açıklanamaz. Biz enfeksiyonları mikropartiküllerin oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu yayılma mekanizmasını ‘mikro damlacık enfeksiyonu’ diye isimlendirebiliriz." - Japonya Enfeksiyon Hastalıkları Kurumu Başkanı Kazuhiro Tateda

Araştırmalara göre on kişilik bir odada hapşıran bir hasta, etrafa yaklaşık yüz bin damlacık yayıyor. Temel partiküller yaklaşık bir dakika içerisinde yere düşüyor olsa da, iddialara göre gözden kaçan önemli bir detay söz konusu.

Buna göre mikropartikül olarak da adlandırılan küçük parçacıklar, yaklaşık yirmi dakika boyunca havada kalabiliyor.

Buna karşın Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada bu durumun belirtilmediğini, bu nedenle doğruluğu hakkında bazı şüphelerin bulunduğunu belirtelim.