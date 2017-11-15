Bilim İnsanları, Daha Uzun Yaşamın Sırrını Açıkladı

"Ne yaparsam daha sağlıklı ve daha uzun bir ömre sahip olurum?" Bu soru, 21. Yüzyılın en önemli tartışma konularından bir tanesi. İnsanoğlu, bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha uzun yaşamanın yollarını her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde araştırıyor. Belki de o kadar komplike düşünmeye gerek yoktur. Haftada iki kez bir avuç kuruyemiş yemek, yukarıdaki sorunun cevabı olabilir mi? Neden olmasın?

Toplum olarak kuruyemiş yemeyi seven bir milletiz. Fakat bunu sağlık için mi, yoksa televizyon izlerken atıştırmak için mi yapıyoruz, tartışılır. Eğer ilkini tercih ediyorsanız ve haftada bir avuç kuruyemiş yiyorsanız çok doğru yoldasınız.

Harvard Üniversitesi bilim insanları, kuruyemiş tüketiminin ayrıca inmenin yol açtığı erken ölüm olasılığını da azalttığı sonucuna vardı. 32 yıl süren araştırmaya 210 bin hemşire ve doktor katılarak, her 2 yılda bir diyetlerini ve hayat tarzlarını, sağlık durumundaki değişiklikler ve hastalıklarını anlatan anketi doldurdular.

Geçen süre zarfında 14 bin 136 kalp damar rahatsızlık, 8 bin 390 iskemik kalp hastalığı ve 5 bin 910 inme vakası kaydedildi. Hatta aralarından bazıları ölümle dahi sonuçlandı.

Araştırmacılar, yaşamı uzatmak, kalp krizi ve inmeleri önlemek için ceviz, badem, fındık, kaju fıstığı ve Antep fıstığı gibi tüm kuruyemiş türleri ile baklagillerden olan yer fıstığının yararlı olduğunu söylüyor.

Yapılan araştırmalar, İki üç porsiyon kuruyemiş tüketiminin koroner kalp hastalığı ve damar hastalıkları gelişimi olasılığını yüzde 23 ve 15 oranında azalttığını ortaya koydu. Yalnızca kuruyemiş mi? Elbette hayır.

Bilim insanları, haftada 5 gün spor yapanların çok daha uzun yaşadığını da tespit etti. Araştırmanın sonucunda haftada 750 dakikadan fazla hızlı yürüyüş yapan kişilerin ölüm seviyesinin yüzde 36 azaldığı görüldü.

Kısacası araştırmacılar, herkesin hayatına fiziksel aktivite katması durumunda ölüm oranlarının yüzde 8 azalacağı belirtiyor. Buna işe yürüyerek gitmek ya da ev işlerini yapmak gibi çeşitli eylemler de giriyor.

Ne yapacağınız size kalmış ancak gün içinde ne kadar hareket ederseniz ve yediğiniz besinlere özen gösterirseniz, daha uzun ve daha sağlıklı bir hayat sürmeniz içten bile değil. Unutmamak gerekir ki yaşamınıza ne kadar değer verirseniz sevdiklerinizle geçireceğiniz ömür de o kadar uzun oluyor.

Eşinizle, çocuklarınızla ya da dostlarınızla paylaştığınız dakikaları artırmak için sporun ve sağlıklı beslenmenin önemine çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor.