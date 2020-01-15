Bilim İnsanları Depresyonun Zirve Yaptığı Yaşları Açıkladı!

Darthmouth Collage bünyesinde çalışmalarını yürüten Profesör David Blanchflower, yaptığı araştırma ile birlikte orta yaş depresyonu için ilginç verileri ortaya koydu.

Mutsuzluğun Zirvesi: 47,2 Yaş

David tarafından yapılan araştırma temel olarak 132 ülke verilerini içeriyor. Farklı ülkelerden topladığı verileri yaş ve hal olarak ilişkilendiren David, bunun sonucunda orta yaş bunalımı için zirve yaşın hangisi olduğu sonucuna vardı.

Çalışmanın sonuçları ilginç. Her ülkede "U" şeklinde bir mutluluk eğrisi bulunuyor. Bu eğrinin en dip noktası, yani mutsuzluğun en üst noktaya ulaştığı yaş ise gelişen ülkelerde 48,2 iken gelişmiş ülkelerde 47,2 olarak açıklanıyor. Yani evet, gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar orta yaş depresyonuna daha erken bir giriş yapıyor.

Özellikle finansal kriz ve yükselen küreselleşme dönemlerinde kişilerin mental sağlık konusunda sorunlar yaşadığını belirten Blanchflower, "Toplumların halihazırda büyük resesyon ile azalan esnekliğinin küreselleşmeden de zarar görmesi, özellikle az kaynağa sahip orta yaşlı insanları daha kırılgan hale getirdi." dedi.

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