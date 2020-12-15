Bilim İnsanları Dokuzuncu Gezegen'i Keşfetmiş Olabilir

Bilim insanlarının Dokuzuncu Gezegen keşfi dünya çapında merak uyandırmış durumda. Gök bilimciler tarafında gerçek olduğunu inanılan Güneş Sistemi'nin dışındaki Dokuzuncu Gezegen, karşımıza daha fazla ayrıntıyla birlikte çıkıyor.

Dokuzuncu Gezegen, potansiyel olarak Dünya'nın 10 katı büyüklüğünde ve Neptün'ün ötesinde eksantrik bir yörüngede döndüğü düşünülen yıldız olarak biliniyor. Neptün yörüngesinin hemen dışındaki cüce gezegen bölgesinde döndüğüne inanılan bu yıldız hakkında daha fazlası keşfedilmiş olabilir.

Yeni bir araştırmada Güneş Sistemimizin dış bölgesinde egzotik dış gezegen HD 106906 b tespit edildi ve Dokuzuncu Gezegen türünün bir benzeri olmasıyla dikkat çekti. Dokuzuncu Gezegen sonuçları -eğer gerçekten varsa- düşündüğümüz kadar tuhaf olmayabilir.

Bilim insanları Dokuzuncu Gezegen'in kuzenini keşfetti

HD 106906 b aslında ilk olarak 2013 yılında keşfedilmişti. O dönemki verilere göre Jüpiter'den yaklaşık 11 kat daha büyük ve Dünya'dan 336 ışık yılı uzaklıkta bulunuyordu. Sadece 15 milyon yıl yaşında olmasıyla da araştırmacıların dikkatini çeken bu gezegen, Neptün'ün yaklaşık 25 kat uzağında bulunuyor olabilir.

Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan ölçümler, araştırmacıların yavaş yavaş yörüngeyi karakterize etmelerini sağladı. Yörüngenin eskisine göre uzamış ve Güneş Sisteminden farklı bir eğim açısına sahip olduğunu keşfettiler. Ayrıca yıldız çiftini çevreleyen tozlu bir enkaz da araştırmacıları şaşırtmış durumda. Nitekim bilim adamları yabancı gezegenin hala HD 106906 sisteminin gerçek bir üyesi olup olmadığını veya şu anda yörüngesinden hızla uzaklaşıp uzaklaşmadığını bilmiyorlar.

California Üniversitesi'nde bir gök bilimci olan Meiji Nguyen, "Bunun neden tuhaf olduğunu vurgulamak için, kendi Güneş Sistemimize bakabiliriz. Bizim sistemimizde tüm gezegenlerin kabaca aynı düzlemde olduğunu biliyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Örneğin Jüpiter'in diğer gezegenlerin döndüğü yörüngeye göre 30 derece eğimli dönmesi tuhaf olurdu değil mi? İşte bu, HD 106906 b'nin eğimli bir yörüngede olmasına rağmen bu kadar uzağa nasıl geldiğine dair her türlü soruyu gündeme getiriyor."

Dokuzuncu Gezegen varsa, kendi Güneş Sistemimizde de benzer bir durum yaşanmış olabilir. Varsayımsal gezegen Güneş'e yakın bir yerde oluşmuş, ancak daha sonra Güneş Sisteminden kurtulmuş olabilir. Ayrıca halihazırda devam eden Gaia projesi, eski Güneş Sisteminin olası yıldız haritasını çıkartmıştı.