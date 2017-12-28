Bilim İnsanları: Dünya 2030 Yılında Buz Devrine Girebilir

Bilim insanları, dünyada en son 1645-1715 yılları arasında görülen buz devrinin, 2030 yılında tekrardan yaşanabileceği konusunda tüm insanlığı uyardı.

İngiltere’deki Northumbia Üniversitesi’nden Prof. Dr. Valentina Zharkova liderliğindeki araştırma ekibi, gelecekte yaşanması olası iklim değişikliklerinin önceden tahmin edilebilmesini sağlayan bir model oluşturdu.

Geliştirilen model, 2020 ila 2030 yılları arasında Güneş'in manyetik dalgalarının birbirini sonlandıracağını gösteriyor. Peki bunun anlamı ne? Zharkova ve ekibinin tespit ettikleri göstergelere göre, 2021 yılı itibarıyla dünyadaki sıcaklığın düşeceği ve 2030 yılında yeryüzünün mini bir buzul çağına girebileceği söyleniyor.

Zharkova, yaşanacak iklim değişikliğinin küresel ısınmanın etkilerini azaltabileceğini de ifade ediyor: “Umarım, Güneş’in manyetik döngüleri baz alınarak hesaplanan bu 30 yıllık soğuma etkisi dünyadaki kirlilik ve küresel ısınmanın etkilerini bir nebze azaltabilir”

Zharkova ve ekibinin oluşturduğu modelde Güneş'in 2022 yılında en üst seviyesine ulaşacağı 25. döngüsünde bir çift manyetik dalganın değerlerinin aniden düştüğü gözlemlendi. Bilim insanları, 2030-2040 yılları arasında meydana gelmesi beklenen 26. döngüde ise, bu dalgaların birbirlerini sonlandıracağını ve Güneş'in etkinliğinde yüzde 60 oranında bir azalma olacağını söylüyor.

Eğer bilim insanlarının öngördüğü gibi Güneş'in aktivitelerinde bu denli bir azalma yaşanırsa, dünya son olarak 1645-1715 yıllarında yaşadığı buz devrinin bir benzeriyle daha karşı karşıya kalabilir.