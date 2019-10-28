Bilim İnsanları Dünya Dışı Yaşam için Gerekli Şartı Açıkladı

Hepimiz uzayın derinliklerinde bir yerlerde dünya dışı yaşamın olup olmadığını merak ediyoruz. Bilim insanları dünya dışı yaşamın gelişmesi için gerekli şartı açıkladı.

En Az Dünya Kütlesinin Yüzde 2,7'si Kadar Olmalı

Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, yaşamın oluşmasını ve sürdürülmesini kolaylaştıracak özelliklere sahip en küçük gezegenin kütlesinin, Dünya kütlesinin yüzde 2,7'si kadar olması gerektiğini ortaya çıkardı.

Bu oranın kabaca Ay'ın kütlesinin iki katı ve Merkür'ün kütlesinin yarısı kadar olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu oran olması gereken en düşük oran.

"İnsanlar, yaşanabilir bölgenin iç ve dış kenarları hakkında düşündüklerinde, sadece uzaysal olarak düşünmeye meyillidir. Bu durum, gezegenin yıldıza ne kadar yakın olduğu anlamına geliyor ama aslında bir gezegenin kütlesi de dâhil olmak üzere yaşanabilirlik konusunda birçok başka değişken var." diyen Constantin Arnscheidt, bu duruma bazı örnekler verdi.

Araştırmalara göre öte gezegenlerin yeterince büyük olması, bölgedeki konumlarından bağımsız olarak onları doğru sıcaklıkta tutacak sera etkisinin gelişimine yol açıyor.