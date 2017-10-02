Bilim İnsanları Dünyanın En Güvenli Video Aramasını Gerçekleştirdi

Kuantum iletişim teknolojisi üzerine çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bilim insanları Çin’de bu teknolojiyi kullanarak dünyanın en güvenli video aramasını gerçekleştirdi. Kuantum iletişim teknolojisinin günümüz şartlarında hacklenemeyeceği söyleniyor.

Bu yılın başlarında test aşamasına gelen kuantum iletişim teknolojisi ilk kez gerçekten uygulandı. Çin’den yapılan ilk kuantum video aramasında Çin Bilim Akademisi ile Avusturya Bilim Akademisi yetkilileri görüştü. İletişim teknolojisinde bir devrim olan bu görüşme, birbirinden uzak iki merkez arasında hassas veri transferini kesin olarak güvenli hale getiren bir kırılma noktası olarak değerlendirildi.

Geleneksel dijital iletişim yöntemleri belli başlı matematiksel fonksiyonlar üzerine kuruluyken bu yöntemler doğru araçların kullanılması durumunda haclenebiliyordu. Ancak kuantum iletişim yönteminde Micius adlı bir uydu aracılığıyla ışık parçacıklarına gömülen verinin hacklenmesi günümüz şartlarında imkansız görünüyor. Ayrıca herhangi bir müdahale durumunda da yetkisi olmadan müdahil olmaya çalışan tarafın kimliği açığa çıkıyor.

Gelecekte kuantum iletişim teknolojisinin de hacklenme yöntemleri geliştirilebilir ancak şimdiki şartlarda bu imkansız ve aksi ispatlanana kadar da bu yöntem dünyanın en güvenli iletişim yöntemi olarak görülecek. Çinli yetkililer kuantum iletişim teknolojisini Singapur, İtalya, Almanya ve Rusya ile de deneyecek. Rusya’nın dahil olmasıyla ABD’nin de bu teknolojiye kayıtsız kalmamasına kesin gözüyle bakılıyor.