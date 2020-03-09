Bilim İnsanları, Elmas Üretmenin Yeni Bir Yolunu Buldu

Elmas, doğada bulunduğu gibi sentetik olarak laboratuvar ortamında da bir süredir üretilebiliyordu. Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar ise yeni bir yöntem ile laboratuvar ortamında elmas üretmenin daha kolay ve daha hızlı bir yolunu buldular.

Araştırmacılar, beyaz bir toz yığını alarak bunu elmas çivili basınç odasında sıkıştırdıktan sonra lazer ile vurdular. Sonuç olarak da basınç odasında mikroskobik seviyede saf elmas parçacıkları elde edildi. Bu işlemi yaparken ısı ve basınç ayarlamasına dikkat ederek ham petrol ve doğal gazda bulunan hidrojen ve karbon molekülünden elmas elde etmek mümkün oluyor.

Normalde elmas 60 yıldan fazla süredir sentetik olarak elde edilebilse de bu süreç hem enerji hem de katalizör bakımından zorlayıcı oluyordu. Kullanılan katalizör, aynı zamanda nihai ürünün kalitesini düşürüyordu. Bilim insanları, metal gibi bir katalizör olmadan elmas elde ederek ilaç, endüstri, kuantum bilgisayarı gibi pek çok alanda kullanılmasını hedefliyor.

Elmas üretmek için araştırma ekibi, öncelikle petrolü rafine ederek üç çeşit toz elde ettiler. Sonrasında bu tozun bir kısmını iğne ucu ile alıp mikroskop altına yerleştirerek deneye başladılar. Tuza benzeyen ve deneyde kullanılan bu toz, diamondoid olarak biliniyor ve yapısında hidrojen bulunduruyor. Diamondoid sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde elmas elde edilebiliyor. Hem zaman hem kolaylık açısından avantaj sağlayan bu yöntem ile ilgili endüstrilere elmas tedarik etmek çok daha kolay bir hale gelebilir.