Bilim İnsanları Gençleri Uyku Konusunda Uyardı

Gelişme çağında olan birçok genç uykusunu tam olarak düzenlemekte zorluk çekiyor. Özellikle de elektronik aletler bu konuda en fazla problem yaratan etkenler içerisinde yer alıyor. Bilim insanları gençleri uyku konusunda uyardı.

Uyku uzmanları, yaşları 14 ila 17 arasında değişen 193 genci ve ebeveynleri teste tabi tuttu. Onları uzun bir süre izleyen bilim insanları, uykunun 18 yaşına kadar çok kritik bir öneme sahip olduğunu gördü. Uyku özellikle de fiziksel ve ruhsal gelişim konusunda belirleyici bir ağırlığa sahip.

Gençlerin uykusunu düzenli olarak alması gerekiyor

Çalışmada incelenenlerin yüzde 74’ünde herhangi bir uyku saati uygulaması olmadığı fark edildi. Ayrıca ebeveynlerin yüzde 48’lik kısmının akşamları kafein tüketimini engellemediği de görülmüş oldu.

Gençlerin uyku düzenlemesini yapan ve onların az uyumasını engelleyen ebeveynler aslında zihinsel refah sağlıyor. Akıl sağlığı yerinde olan ve zihinsel refahı bulunan gençler, günlük hayat içerisinde daha başarılı olabiliyor.

Bağımsız uyku uzmanı Dr. Neil Stanley, düzenli bir uyku alışkanlığının gençlerin günlük hayatta daha disiplinli hale getirdiğini söyledi. Peki sizce gerçekten de uykunun bu kadar kritik bir önemi var mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.