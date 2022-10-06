Bilim İnsanları Gökyüzüne Reklam Panosu Koymak İstiyor

İnternetteki çoğu hizmete ücretsiz bir şekilde ulaştığımız günümüzde reklamcılık artık en önemli sektörlerden biri haline geldi. Her geçen gün farklı reklamcılık stratejileri geliştiriliyor. Son günlerde yapılan bir araştırmaya göre gökyüzüne reklam panoları asılabilir!

İlk duyulduğunda kulağa oldukça imkansız gelen bu proje, uzayda yer alan Starlink gibi mini uydular sayesinde rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Konu hakkında yapılan yeni bir araştırmaya göre uzaya gönderilecek 50 uydu ve 65 milyon dolarlık maliyet ile bu mümkün olabilir.

Uzayda Reklam Panosu Nasıl Olacak!

Rusya'da yer alan Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacıların yayınladığı makaleye göre uzayda reklam panosu oluşturmak için mini uydular kullanılacak. Araştırmacılara göre SpaceX gibi firmaların son yıllarda yaptığı yatırımlar sayesinde fırlatma maliyetlerinin düşmesi bunu mümkün kılıyor. Uzaya gönderilecek 50 uydu, yörüngeye yerleştikten sonra belirli formasyonlar oluşturucak. Bu sırada Güneş'ten gelen ışınları Dünya'ya yansıtarak yeryüzünden görülebilir şekiller ortaya çıkaracaklar.

Halihazırda gökyüzünde gördüğümüz milyarlarca yıldıza benzer bir şekilde geceleri sürekli olarak gözlemlenebilecek uydular, belirli markaların reklamını yapabilecek. Bir ile üç ay arasında odaklanılan şehir ve çevresinde yaşayan tüm insanlar tarafından görülebilen reklamların 65 milyon dolarlık maliyetine rağmen hala firmalara kâr ettirebileceği düşünülüyor.