Bilim İnsanları İki Süper Kütleli Kara Deliği Görüntüledi

Siz bunu okurken, evimiz Samanyolu galaksisi ve onun kozmik komşusu Andromeda bir çarpışma rotasında seyahat ediyor. Milyarlarca yıl sonra birlikte parçalanacaklar ve tek bir galaktik âlemde birleşecekler. Yıldızları yan yana yaşayacak; gezegenler karşılıklı olarak birbirinden sarkacak ve aylar ay arkadaşlıkları yapacak.

Bu muhteşem gösteriyi görmek için buralarda olmayacak olsak da Salı günü Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobu ile çalışan bilim insanları, gelecekteki bu etkinin nasıl görünebileceğinin büyüleyici bir resmini çizen bir görüntü sundular.

NGC 7727 geçmişte görüntülendi ve incelendi ancak ESO araştırmacılarına göre bu fenomeni bu kadar karmaşık ayrıntılarla ilk defa görüyoruz. Bu göksel manzara bizden yaklaşık 89 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Dünya'nın görüş noktasından bir tutam yıldız tozu girdabı olarak görünüyor ve en önemlisi, iki ayrı galaksinin bir araya gelmesinin sonucunda oluşmuş durumda. Tıpkı Samanyolu'nun Andromeda ile birleşmeye mahkûm olması gibi.

Bu İki Süper Kütleli Kara Delik Gelecekte Birleşebilir

Ayrıca NGC 7727'yi oluşturmak üzere birleşen galaksiler bir zamanlar kendi süper kütleli kara delikleri tarafından hapsedildiğinden, bir çift boşluk NGC 7727'nin merkezinin yakınında gizlenmek üzere bir araya gelmiş gibi görünüyor. ESO'ya göre bu, yer çekimi harikaları şimdiye kadar bulunan en yakın süper kütleli kara delik çifti ve gelecekte daha da büyük bir kara delikte birleşmeye mahkûmlar.

Aralarında sadece 1.600 ışık yılı uzaklık var ve bu kozmik ölçekte inanılmaz derecede yakın ve kozmik bir perspektiften çok yakında, yaklaşık 250 milyon yıl içinde çarpmaları bekleniyor. Sonunda çarpışma gerçekleştiğinde, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinin koyabileceği gibi uzay ve zamanın dokusundaki dalgalanmaları titretecek ve o kadar güçlü bir yer çekimi kuvveti üretecek ki insan zihni için tam anlamıyla anlaşılmaz olacak.