Güneş Çıldırmış Olmalı: Bilim İnsanları İlginç Isı Değişimleri Gözlemledi!

Bilim insanları tarafından güneş ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda ilginç ısı değişimleri ortaya çıktı. Özellikle de son dönemlerde elektronik cihazlarda meydana gelen problemlerin kaynağı bu olabilir. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım.

Güneş sisteminin olmazsa olmazı Güneş'tir demek mümkün. Dünyanın ısı ve ışık kaynağı olan Güneş, çok ciddi bir öneme sahip. Ancak son dönemlerde genel olarak Güneş hareketlerine bakıldığında ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Metsähovi Radyo Gözlemevi'ndeki araştırmacılar, “radyo parıltıları” denilen bu ilginç alanları incelemeye başladı ve tuhaf sonuçlar elde etti.

Güneş ilginç ısı değişimleri ile karşı karşıya

Radyo parıltıları olarak adlandırılan bu parıltıların genellikle üç açıklaması var. Birincisi, Güneş'in iki kutbundaki ısıyı güneş rüzgarlarından dışarı doğru yönlendiren koronal deliklerdir; ikincisi sıcak malzemenin Güneş'in yüzeyinden fırlamasıdır; üçüncüsü, güçlü manyetik alanların tespit edildiği alanlardır.

Asıl tuhaflık işin bu kısmında başlıyor. Ortada, yukarıdaki nedenler hiçbirisi yokken Güneş parıltıları meydana geliyor. Güneşin aktif fırtınalarla birlikte böyle bir tepkiye neden olduğu da iddialar arasında. Fark edeceğiniz üzere son zamanlarda meydana gelen bazı cihaz problemleri bundan kaynaklanıyor olabilir.

Güneşin manyetik alan açısından en zayıf olduğu dönemlerde, genellikle sessizleştiği bilinir. Fakat bu defa biraz daha farklı bir tepki verdi. Sizce güneş ile ilgili ortaya çıkaran bu garip durum neyden kaynaklanıyor olabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.