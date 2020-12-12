Bilim İnsanları ISS'e Örümcek Gönderdi! İşte Sebebi

Bilim insanları ISS'e örümcek gönderdi. Daha önceki "uzaydaki örümcek" deneyini devam ettirmek isteyen araştırmacılar, örümceklerin yer çekimi olmadan neler yapabileceğini gözlemledi. Araştırmaya göre örümcekler evrimleşme konusunda sandığımızdan daha güçlü.

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) yapılan iki bilim deneyi, örümceklerin yer çekimi olmayan bir ortamda ağ örebildiklerini gösterdi. Araştırma sonucuna göre örümcekler sadece basit bir ışık kaynağına ihtiyaç duyuyorlar.

Yer çekimi olmadan -yukarı veya aşağı hissi olmadan- bir ışık kaynağı örümceklerin nerede olduğunu bilmelerine yardımcı oluyor. Science of Nature dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, büyüleyici deneylerin ana hatlarını ortaya koyuyor.

Araneidae türündeki ağ örümcekleri Dünya'nın yer çekiminden dolayı asimetrik ağlar örüyorlar. Ancak yer çekimi olmayan bir ortamda ise daha anormal davranışlar sergileyerek ağlarını simetrik olarak örmeye başladılar.

Örümceklerin ISS'deki ortamına bir ışık kaynağı eklendiğinde, tıpkı Dünya'daki gibi asimetrik örmeye başladıkları gözlemlendi. ISS araştırmacılarını şaşırtan bu durumun tamamen tesadüfen keşfedilmiş olması da bilim dünyasında merak uyandırmayı başardı. Basel Üniversitesi'nden Samuel Zschokke sürpriz durumu şöyle açıkladı:

"Örümcekleri uzayda yönlendirmede ışığın rol oynayacağını tahmin edemezdik. Lamba çeşitli taraflarda değil, odanın tepesinde olduğu için çok şanslıydık. Aksi takdirde sıfır yer çekiminde ışığın ağların simetrisi üzerindeki etkisini göremezdik. Örümceklerin böyle bir yönelim için yedekleme sistemine sahip olması şaşırtıcı görünüyor, çünkü evrimleri sırasında yer çekimsiz bir ortama hiç maruz kalmamışlardı."

Bilim insanları ISS'e neden örümcek gönderiyor?

İlk "uzay örümceği" deneyi, ağ örümceklerinin tamamen simetrik ağlar oluşturduğu 2008'de gerçekleştirilmişti. Ancak iki örümcekten biri yaşam alanından kaçıp diğerinin ağına takılınca bu deneyler sonuçlandırılamamıştı. 2008'deki deneyde, örümcek ağları karışık bir hale geldi ve bilim adamlarının neler olup bittiğini doğru bir şekilde deşifre etmesini zorlaştırdı.

2011'de uzaya örümcek gönderme şansı ortaya çıktığında, çalışmanın yazarları bu fırsatı değerlendirdiler. Bu deney ise olağanüstü asimetrik ağlar ören Trichonephila altın ipek örümceklerine dayanıyordu. Yapılan son çalışmalarda da görüldüğü üzere örümcekler yeni durumlara, hatta yer çekiminin kaldırılmasına bile hızla adapte olabiliyor.