Bilim İnsanları: Kabuslar Gerçek Hayata Hazırlıyor

Cenevre Üniversitesi ve Wisconsin Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları, kabuslar hakkında ilginç bir gerçeği açığa çıkardı.

Gerçek Hayata Hazırlıyor

Yapılan araştırmalarda farklı rüya tiplerinin beyin üzerindeki etkileri incelendi. Human Brain Mapping adlı dergide yayınlanan sonuçlara göre gördüğü kabus sonrası uyanan kişilerde beynin korkulara yanıt veren kısmı daha aktif oluyor. Sıklıkla kabus görülmesi, beynin bu kısmının daha çok çalışması ile sonuçlanıyor.

Yani aslında baktığımızda bu tip kabusların insanların günlük yaşamı için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmacı Lampros Perogamvros söz konusu araştırma hakkında "Rüyalar gelecek tepkilerimiz için gerçek bir egzersiz olarak düşünülebilir, böylece bizi gerçek hayatta bir tehlike ortaya çıktığında başa çıkmak için hazırlıyor." dedi.

Yine de burada bilinmesi gereken ince detay, kabusların travmatik seviyede olmaması şartı. Belirli bir korku eşiğini aşan ve travmatik etkiler yaratan kabus türleri, duygusal olarak herhangi bir fayda sunmaması ile birlikte kişiye zarar verici etkileri beraberinde getirebiliyor.