Bilim İnsanları, Kalp Pillerini Kalbin Enerjisi ile Şarj Etmek İstiyor

Kalp piline sahip olan kişilerin 5 ila 10 senede bir bıçak altına yatmaları gerekiyor; ancak bilim insanları tarafından yürütülen bir çalışma, kalp hastalarını pil değiştirme ameliyatlarından kurtarabilir.

Dartmouth Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, kalbin mekanik enerjisiyle şarj olabilen bir kalp pili üzerinde çalışıyor.

Kalp pilleri, kalp yetmezliği ve ritim bozuklukları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Fakat pillerin ömürleri belli bir süreden sonra bitiyor. Kalp pillerinin, hastanın ihtiyacına ve pilin özelliğine göre değişmekle birlikte 5-10 yıl arası bir ömrü bulunuyor. Bu nedenle hastaların, belli aralıklarla ameliyat olmaları gerekiyor.

MIT Technology Review ’a göre, geliştirilen yeni kalp pili, ilk defa yapılan bir hayvan testinden başarıyla geçti. Araştırmacılar, insanlar üzerindeki deneylere beş yıl içerisinde başlamayı planlıyor.

Çalışmada görev alan araştırmacılar biri olan Zi Chen, “Geliştirdiğimiz yeni kalp pilininin işlevselliğini geliştirmek önümüzdeki birkaç yıl içerisinde insanlar tarafından kullanılmasını sağlamak için çok çalışıyoruz” dedi.

Dünyada yaklaşık bir milyon insan, kalp atışlarını normal bir ritimde tutmaya yardımcı olmak için implante edilmiş kalp pilleri kullanıyor.