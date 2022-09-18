Bilim İnsanları Çığır Açan Deneyde Maddeyi Yoktan Yaratmayı Başardı

Hiçbir şeyden bir şey yapamazsınız ifadesini muhtemelen hepimiz duymuşuzdur ama gerçekte, evrenimizin fiziği o kadar kesin değil. Aslında bilim insanları bu konuda onlarca yıl harcadılar ve şimdi, 70 yıl önce paylaşılan bir teorinin doğru olduğunu kanıtlamayı başardılar ve gerçekten de bir maddeyi yoktan yaratabiliyoruz.

Evren birkaç korunum yasasından oluşur. Bu yasaları tam olarak anlama arayışında olan bilim insanları, maddeyi nasıl yaratacaklarını anlamaya çalışmak için onlarca yıl harcadılar. Daha önce maddeyi görünmez hâle getirmeyi başarsalar da onu yoktan yaratmak tamamen başka bir şey.

Julian Schwinger'in Teorisi Gerçeğe Dönüştürüldü

Özellikle kuantum fizikçileri Big Bang'i ve ona neyin sebep olabileceğini daha iyi anlamaya çalıştıkları için maddenin yoktan nasıl yaratılacağına dair birçok teori var. Boş uzayda iki parçacığın çarpışmasının bazen ek parçacıkların ortaya çıkmasına neden olabileceğini biliyoruz. Yeterince güçlü bir elektromanyetik alanın hiçlikten madde ve antimadde yaratabileceğine dair teoriler bile var.

Ancak bunlardan herhangi birini yapmak her zaman imkânsız görünüyordu. Yine de bu, bilim insanlarını denemekten alıkoymadı ve şimdi bu araştırma işe yaramış gibi görünüyor. Big Think'in bildirdiği üzere 2022'nin başlarında bir grup araştırmacı, grafen olarak bilinen bir malzemenin benzersiz özelliklerini seviyelendirmek için laboratuvarlarında yeterince güçlü elektrik alanları yarattı.

Bu alanlarla araştırmacılar, parçacık-antiparçacık çiftlerinin kendiliğinden yaratılmasını hiç yoktan mümkün kılabildiler. Bu, ilk olarak kuantum alan teorisinin kurucularından biri olan Julian Schwinger tarafından önerilen bir teori olan, yoktan madde yaratmanın gerçekten mümkün olduğunu kanıtladı. Artık bu bilgiyle, evrenin nasıl yoktan var olduğunu daha iyi anlayabiliriz.