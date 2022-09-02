Bilim İnsanları Sonunda Mars'ta Oksijen Üretmeyi Başardı

Âdeta mini bir süpürge büyüklüğündeki alet, küçük bir ağacın işini yaparak Mars'ta başarılı bir şekilde solunabilir oksijen üretiyor. Geçen yıl Şubat ayından bu yana Mars'ta oksijen kaynak kullanımı deneyi veya bilimsel adıyla Moxie, kızıl gezegenin karbondioksit bakımından zengin atmosferinden başarılı bir şekilde oksijen üretiyor.

Araştırmacılar, insanların gezegene gitmesinden önce birkaç yüz ağaç oranında oksijen üretmek için Moxie'nin daha büyük ölçekli bir versiyonunun Mars'a gönderilebileceğini öne sürüyorlar. Moxie, NASA'nın Perseverance aracının görevinin bir parçası olarak Mars yüzeyine inmişti.

Gelecekte Mars Yüzeyine Oksijen Üniteleri Kurulabilir

Çalışmanın sonucunda araştırmacılar, 2021'in sonunda Moxie'nin gündüz ve gece de dâhil olmak üzere çeşitli atmosferik koşullarda ve farklı Mars mevsimlerinde yedi deneysel çalışmada oksijen üretebildiğini bildirdi. Her seferde saatte 6 g oksijen üretme hedefine ulaştı ve bu, Dünya'daki mütevazı bir ağacın hızına benzer.

Sistemin tam kapasitede, Mars'a vardıklarında insanları beslemek için yeterli oksijen üretebileceği ve insanları Dünya'ya geri döndürmek için bir roket yakıtı oluşturabileceği umuluyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Havacılık ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde uygulama profesörü olan Moxie müdür yardımcısı Jeffrey Hoffman şunları söyledi:

"Bu, kaynakları başka bir gezegen gövdesinin yüzeyinde gerçekten kullanmanın ve onları kimyasal olarak dönüştürmenin ilk gösterimi. Moxie, bir insan görevi için faydalı olacak bir şeyi başardı."

Cihazın mevcut versiyonu, Perseverance uzay aracına sığması için tasarım gereği küçük ve kısa süreler için çalışacak şekilde tasarlandı. Tam ölçekli bir oksijen fabrikası, ideal olarak sürekli çalışacak daha büyük üniteleri içerecek.